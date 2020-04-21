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21 апреля 2020, 11:01



Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал антикризисные меры поддержки жителей края, а также малого и среднего бизнеса.

В рамках антикризисного плана особое внимание уделяется поддержке ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, учтены меры поддержки людей, оставшихся без работы, и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Лимит финансирования на эти цели увеличен до 500 млн рублей, и около 35 тысяч красноярцев могут рассчитывать на получение поддержки. Кроме того, в полном объеме сохранятся меры социальной поддержки многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан – на эти цели в бюджете предусмотрено порядка 26 млрд рублей. Губернатор особо отметил формы поддержки малого и среднего предпринимательства – как федеральные, так и краевые. В дополнение к федеральным мерам в крае расширен перечень видов деятельности, нуждающихся в государственной поддержке в первоочередном порядке. В настоящее время он более чем в 3 раза превышает федеральный перечень. По предварительным подсчетам, краевые меры поддержки получат порядка 65 тыс. предприятий и предпринимателей. Стоимость этих мер составит порядка 3 млрд рублей. Соответствующие законы внесены в Законодательное собрание края для рассмотрения на ближайшей сессии. Фото из открытого источника

Просмотров:216 По словам главы региона, краевая экономика испытывает большое напряжение, сообщается на официальном краевом портале. Несмотря на то что бюджет края считается одним из наиболее устойчивых в стране, при негативном сценарии он может недополучить около четверти от запланированного объема доходов в 250 млрд рублей. «Тем не менее у нас есть все основания считать, что этот сложный, напряжённый период мы пройдём с минимумом потерь. По моему поручению краевое правительство разработало антикризисный план, который предполагает поддержку как непосредственно населения, так и наших предприятий», – отметил Александр Усс.В рамках антикризисного плана особое внимание уделяется поддержке ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, учтены меры поддержки людей, оставшихся без работы, и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Лимит финансирования на эти цели увеличен до 500 млн рублей, и около 35 тысяч красноярцев могут рассчитывать на получение поддержки.Кроме того, в полном объеме сохранятся меры социальной поддержки многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан – на эти цели в бюджете предусмотрено порядка 26 млрд рублей.Губернатор особо отметил формы поддержки малого и среднего предпринимательства – как федеральные, так и краевые. В дополнение к федеральным мерам в крае расширен перечень видов деятельности, нуждающихся в государственной поддержке в первоочередном порядке. В настоящее время он более чем в 3 раза превышает федеральный перечень.По предварительным подсчетам, краевые меры поддержки получат порядка 65 тыс. предприятий и предпринимателей. Стоимость этих мер составит порядка 3 млрд рублей. Соответствующие законы внесены в Законодательное собрание края для рассмотрения на ближайшей сессии.Фото из открытого источника