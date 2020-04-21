Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43294

21 апреля 2020, 11:24



Средне-Невский судостроительный завод в Петербурге построит два пассажирских судна для Красноярского края.

Строительство этих пассажирских судов является крупнейшим гражданским заказом в истории завода. Теплоход представляет собой однокорпусное судно с тремя пассажирскими палубами, прогулочной палубой, рулевой рубкой, расположенной в носовой части на второй палубе, с кормовым расположением машинного отделения, трехвальной дизельной энергетической установкой. Суда этого проекта предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5 000 км. Особую роль в проекте играет безопасность, экономическая эффективность и высокий уровень комфорта, отвечающий современным мировым стандартам. На борту судна будут размещены ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. Для размещения пассажиров на трёх палубах судна предусмотрены четырёхместные каюты III класса, трансформируемые двух-четырёхместные каюты II класса, каюты I класса и класса люкс, а также каюта для людей с ограниченными возможностями. Важной особенностью судна является возможность доставки пассажиров на берег и обратно в условиях необорудованного причала. Для этого проект предусматривает размещение на судне быстроходного катера, который также может использоваться в качестве разъездного средства. Постоянно растущий спрос на перевозки по внутренним водным путям и высокая степень износа действующего пассажирского флота в этом классе делает проект А45-90.2 особенно востребованным. Компоновка и конструктивные особенности позволяют этим пассажирским судам успешно работать в большинстве регионов страны. Суда должны быть переданы заказчику в 2023 и 2024 годах. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:214 Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ), входящий в состав Объединённой судостроительной корпорации, заключил контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией на строительство двух пассажирских судов класса «река-море» проекта А45-90.2 для Красноярского края. Эти суда будут работать на социально значимом маршруте Красноярск – Дудинка – Красноярск на реке Енисей.Строительство этих пассажирских судов является крупнейшим гражданским заказом в истории завода. Теплоход представляет собой однокорпусное судно с тремя пассажирскими палубами, прогулочной палубой, рулевой рубкой, расположенной в носовой части на второй палубе, с кормовым расположением машинного отделения, трехвальной дизельной энергетической установкой.Суда этого проекта предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5 000 км. Особую роль в проекте играет безопасность, экономическая эффективность и высокий уровень комфорта, отвечающий современным мировым стандартам.На борту судна будут размещены ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. Для размещения пассажиров на трёх палубах судна предусмотрены четырёхместные каюты III класса, трансформируемые двух-четырёхместные каюты II класса, каюты I класса и класса люкс, а также каюта для людей с ограниченными возможностями.Важной особенностью судна является возможность доставки пассажиров на берег и обратно в условиях необорудованного причала. Для этого проект предусматривает размещение на судне быстроходного катера, который также может использоваться в качестве разъездного средства.Постоянно растущий спрос на перевозки по внутренним водным путям и высокая степень износа действующего пассажирского флота в этом классе делает проект А45-90.2 особенно востребованным. Компоновка и конструктивные особенности позволяют этим пассажирским судам успешно работать в большинстве регионов страны.Суда должны быть переданы заказчику в 2023 и 2024 годах.Фото Дениса Кожевникова