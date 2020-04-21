Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43295

21 апреля 2020, 11:42



Осталась всего неделя, чтобы подать заявку на конкурс чтецов «Слово Победы», который организует Городской центр культуры.

Для участия достаточно подобрать стихотворение или отрывок из произведения о Великой Отечественной войне, выучить его, записать выступление на видео, отправить видео и заявку на участие по адресу gckmetod@gmail.com. Правила оформления заявки: ФИО участника, дата рождения/возраст, электронный адрес, контактный телефон. Победители и участники будут награждены дипломами конкурса, а лучшие исполнители примут участие в праздничной программе, посвященной Великой Победе, на одной из площадок города. Телефон для справок 22-08-60.

Просмотров:197 Прием заявок на конкурс, посвященный 75-летию Великой Победы, продлится до 28 апреля.Для участия достаточно подобрать стихотворение или отрывок из произведения о Великой Отечественной войне, выучить его, записать выступление на видео, отправить видео и заявку на участие по адресу gckmetod@gmail.com.Правила оформления заявки: ФИО участника, дата рождения/возраст, электронный адрес, контактный телефон.Победители и участники будут награждены дипломами конкурса, а лучшие исполнители примут участие в праздничной программе, посвященной Великой Победе, на одной из площадок города.Телефон для справок 22-08-60.