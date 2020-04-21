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21 апреля 2020, 12:39



Студенты Норильского государственного индустриального института стали финалистами XVIII Всероссийской конференции-конкурса студентов и аспирантов «Актуальные проблемы недропользования».

Этот конкурс традиционно проходит в стенах старейшего технического вуза России – Санкт-Петербургском горном университете - и собирает на своей площадке молодых учёных из ведущих высших учебных заведений страны. В связи с COVID-19 в 2020 году Всероссийская конференция-конкурс проходила в дистанционном формате. Студенты НГИИ ежегодно принимают участие в данном конкурсе и всегда занимают призовые места. Конференция также является российским отборочным этапом Международного форума-конкурса студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы недропользования», проходящего под эгидой ЮНЕСКО. Победители и призёры конференции будут приглашены для участия в форуме на базе Санкт-Петербургского горного университета 20-22 мая. Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:178 Конференция состоялась в середине апреля в Санкт-Петербургском горном университете в дистанционном формате.Этот конкурс традиционно проходит в стенах старейшего технического вуза России – Санкт-Петербургском горном университете - и собирает на своей площадке молодых учёных из ведущих высших учебных заведений страны.В связи с COVID-19 в 2020 году Всероссийская конференция-конкурс проходила в дистанционном формате.Студенты НГИИ ежегодно принимают участие в данном конкурсе и всегда занимают призовые места. Конференция также является российским отборочным этапом Международного форума-конкурса студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы недропользования», проходящего под эгидой ЮНЕСКО. Победители и призёры конференции будут приглашены для участия в форуме на базе Санкт-Петербургского горного университета 20-22 мая.Фото из архива "Заполярной правды"