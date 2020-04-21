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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:23 Безработные жители края получат выплату на детей.
16:20 Клубы Париматч-Суперлиги узнали соперников по групповому этапу виртуального мини-футбольного турнира, победителя которого впервые изберут болельщики.
15:21 Пенсионер? Сиди дома! Александр Усс рекомендовал красноярским пенсионерам не ходить в магазины после обеда.
15:10 Заводской «Подсолнух». Сегодня на «Надежде» открылся продуктовый магазин популярной торговой сети.
15:00 370 человек в Красноярском крае сегодня заражены коронавирусной инфекцией, из них – пятеро норильчан.
14:36 Норильчанка лишилась 300 тысяч рублей при попытке продать массажную кровать на одном из популярных интернет-сайтов.
13:05 На дорогах города ведутся противопаводковые мероприятия.
13:03 Власти Норильска приняли меры для поддержки бизнеса.
12:39 Студенты Норильского государственного индустриального института стали финалистами XVIII Всероссийской конференции-конкурса студентов и аспирантов «Актуальные проблемы недропользования».
11:42 Осталась всего неделя, чтобы подать заявку на конкурс чтецов «Слово Победы», который организует Городской центр культуры.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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