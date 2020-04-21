Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43297

21 апреля 2020, 13:03



Власти Норильска приняли меры для поддержки бизнеса.

В связи с тем, что в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции в Норильске сегодня приостановлена деятельность многих предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, органы местного самоуправления решили принять меры их поддержки. В частности, разрешено снизить ЕНВД для предпринимателей, наиболее пострадавших в связи с ограничительными мерами. Анализ текущей ситуации, проведённый специалистами городской администрации и Агентства развития Норильска (АРН), показал, что работа примерно половины норильских субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас ограничена. В частности, пострадали люди, работающие в сферах парикмахерских услуг, торговли непродовольственными товарами, развлечений, спорта, общепита и другие. Вторая половина предпринимателей, продолжающих работать в сфере производства и торговли продовольственными товарами, строительства, оказывающих транспортные и другие услуги, наряду с дополнительными расходами по выполнению превентивных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции несёт финансовые потери из-за падения покупательной активности населения. Это существенно влияет на сокращение доходов. В связи с этим администрация совместно с АРН направила депутатам предложение вдвое снизить действующую ставку ЕНВД – с 15% до 7,5%. Это максимально возможное снижение данного налога в рамках действующего законодательства. Согласно предложению, такая ставка будет применяться с 1 января 2020 года. Несмотря на то что это приведёт к значительному снижению доходов местного бюджета, парламентарии единогласно поддержали введение таких мер поддержки для норильских предпринимателей. «По предварительным подсчётам, выпадающие доходы местного бюджета составят по итогам текущего года более 61,5 миллиона рублей. Тем не менее мы, понимая всю сложность ситуации для норильских предпринимателей, идём на такие меры, чтобы снизить нагрузку на бизнес, находящийся и без того в сложной экономической ситуации. В том числе, наше решение распространится на период, когда предприниматели работали «в полную силу». Это не единственные меры поддержки, которые введены на территории Норильска, – глава города уже сообщал о том, что для арендаторов муниципальных площадей и земель введена до конца года отсрочка и рассрочка арендных платежей. Их предприниматели могут начать платить с января 2021 года вплоть до 2023 года. Считаю, что это тоже существенная поддержка для бизнеса. Кроме того, аналогичные меры для своих арендаторов приняла и компания «Норникель», - прокомментировал итоги внеочередной сессии спикер местного парламента Александр Пестряков. Добавим, что в конце марта текущего года в АРН открыта горячая линия для норильских предпринимателей (8-913-499-08-01) в целях сбора информации о проблемах и трудностях бизнеса на территории в условиях ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Полученные сведения легли в основу мер поддержки, которые были приняты муниципалитетом и АРН для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей.

Просмотров:399 Сегодня состоялась внеочередная сессия городского Совета, в ходе которой депутаты рассмотрели вопрос внесения изменений в решение, касающееся единого налога на вменённый доход (ЕНВД).В связи с тем, что в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции в Норильске сегодня приостановлена деятельность многих предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, органы местного самоуправления решили принять меры их поддержки. В частности, разрешено снизить ЕНВД для предпринимателей, наиболее пострадавших в связи с ограничительными мерами.Анализ текущей ситуации, проведённый специалистами городской администрации и Агентства развития Норильска (АРН), показал, что работа примерно половины норильских субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас ограничена. В частности, пострадали люди, работающие в сферах парикмахерских услуг, торговли непродовольственными товарами, развлечений, спорта, общепита и другие. Вторая половина предпринимателей, продолжающих работать в сфере производства и торговли продовольственными товарами, строительства, оказывающих транспортные и другие услуги, наряду с дополнительными расходами по выполнению превентивных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции несёт финансовые потери из-за падения покупательной активности населения. Это существенно влияет на сокращение доходов.В связи с этим администрация совместно с АРН направила депутатам предложение вдвое снизить действующую ставку ЕНВД – с 15% до 7,5%. Это максимально возможное снижение данного налога в рамках действующего законодательства. Согласно предложению, такая ставка будет применяться с 1 января 2020 года. Несмотря на то что это приведёт к значительному снижению доходов местного бюджета, парламентарии единогласно поддержали введение таких мер поддержки для норильских предпринимателей.«По предварительным подсчётам, выпадающие доходы местного бюджета составят по итогам текущего года более 61,5 миллиона рублей. Тем не менее мы, понимая всю сложность ситуации для норильских предпринимателей, идём на такие меры, чтобы снизить нагрузку на бизнес, находящийся и без того в сложной экономической ситуации. В том числе, наше решение распространится на период, когда предприниматели работали «в полную силу». Это не единственные меры поддержки, которые введены на территории Норильска, – глава города уже сообщал о том, что для арендаторов муниципальных площадей и земель введена до конца года отсрочка и рассрочка арендных платежей. Их предприниматели могут начать платить с января 2021 года вплоть до 2023 года. Считаю, что это тоже существенная поддержка для бизнеса. Кроме того, аналогичные меры для своих арендаторов приняла и компания «Норникель», - прокомментировал итоги внеочередной сессии спикер местного парламента Александр Пестряков.Добавим, что в конце марта текущего года в АРН открыта горячая линия для норильских предпринимателей (8-913-499-08-01) в целях сбора информации о проблемах и трудностях бизнеса на территории в условиях ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Полученные сведения легли в основу мер поддержки, которые были приняты муниципалитетом и АРН для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей.