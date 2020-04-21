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21 апреля 2020, 13:05



На дорогах города ведутся противопаводковые мероприятия.

Как рассказал Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора», очищается обочина дороги от снега, горячей водой промываются водопропускные трубы, чтобы удалить наледь изнутри. «Такие работы позволяют сохранить полотно дороги. Противопаводковые работы ведутся не на всём протяжении автодороги, а на определённых участках, где потенциально возможен выход воды на проезжую часть, а также на постах, в районе реки Наледная и на других участках», - пояснил он. Сейчас от снега очищаются кюветы и водопропускные трубы по автомобильной дороге Норильск – Алыкель, сегодня рабочие завершат очистку труб на реке Наледная, планомерно ведутся работы по расчистке труб на объездной автомобильной дроге района Талнах. Евгений Болгов пояснил, что прежде размывало дорогу на Ергалах, но дорожные службы контролируют ситуацию и не допустят размытия. Все эти мероприятия займут, ориентировочно, около двух недель. Фото: Виктор Пихтарь

Просмотров:188 Ежегодно в апреле-мае управлением «Норильскавтодор» проводятся профилактические мероприятия на всех участках автодорог, где есть вероятность затопления проезжей части. В этом году снег начал таять раньше, чем в прошлом, потому противопаводковые мероприятия также начались раньше. В центре внимания – очистка от снега всех имеющихся водопропускных сооружений, которые позволят пропускать талые воды, не затопляя проезжую часть.Как рассказал Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора», очищается обочина дороги от снега, горячей водой промываются водопропускные трубы, чтобы удалить наледь изнутри. «Такие работы позволяют сохранить полотно дороги. Противопаводковые работы ведутся не на всём протяжении автодороги, а на определённых участках, где потенциально возможен выход воды на проезжую часть, а также на постах, в районе реки Наледная и на других участках», - пояснил он.Сейчас от снега очищаются кюветы и водопропускные трубы по автомобильной дороге Норильск – Алыкель, сегодня рабочие завершат очистку труб на реке Наледная, планомерно ведутся работы по расчистке труб на объездной автомобильной дроге района Талнах. Евгений Болгов пояснил, что прежде размывало дорогу на Ергалах, но дорожные службы контролируют ситуацию и не допустят размытия. Все эти мероприятия займут, ориентировочно, около двух недель.Фото: Виктор Пихтарь