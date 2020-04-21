Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43299

21 апреля 2020, 14:36



Норильчанка лишилась 300 тысяч рублей при попытке продать массажную кровать на одном из популярных интернет-сайтов.

«Обрадовавшись, что покупатель нашелся так быстро, потерпевшая выполнила условие аферистки, — рассказали в краевой полиции. — В ходе дальнейшего разговора женщина сняла со своих счетов почти 300 тысяч рублей, затем суммами по 15 тысяч рублей перевела деньги на указанный злоумышленницей номер. Когда все операции были завершены, норильчанка отошла от банкомата и поняла, что стала жертвой злоумышленницы. Она пыталась снова связаться с несостоявшейся покупательницей, однако номер был недоступен». По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленнице грозит до 6 лет колонии. В настоящее время ее разыскивают.

Просмотров:184 55-летняя женщина разместила объявление, указав желаемую цену в 150 тысяч рублей. Вскоре ей позвонила мошенница, которая представилась покупательницей. Она заявила, что находится в Москве и для службы доставки ей нужны чеки об оплате товара. Поэтому она попросила жертву пройти к банкомату и выполнить ее указания.«Обрадовавшись, что покупатель нашелся так быстро, потерпевшая выполнила условие аферистки, — рассказали в краевой полиции. — В ходе дальнейшего разговора женщина сняла со своих счетов почти 300 тысяч рублей, затем суммами по 15 тысяч рублей перевела деньги на указанный злоумышленницей номер. Когда все операции были завершены, норильчанка отошла от банкомата и поняла, что стала жертвой злоумышленницы. Она пыталась снова связаться с несостоявшейся покупательницей, однако номер был недоступен».По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленнице грозит до 6 лет колонии. В настоящее время ее разыскивают.