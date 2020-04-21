Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43300

21 апреля 2020, 15:00



370 человек в Красноярском крае сегодня заражены коронавирусной инфекцией, из них – пятеро норильчан.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 3 580 человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 59 человек. Сняты с медицинского наблюдения 12 131 человек за истечением срока наблюдения, за последние сутки - 110. Обследованы по краю 37 636 человек, из них за последние сутки обследованы 2 156. Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53. Фото РИА-новости

Просмотров:139 64 лабораторно подтвержденных случая зарегистрированы в крае за последние сутки. Вирус распространился уже по 34 территориям края. В среднем ежедневный темп прироста составляет 13,1%.Под медицинским наблюдением на дому находятся 3 580 человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 59 человек. Сняты с медицинского наблюдения 12 131 человек за истечением срока наблюдения, за последние сутки - 110. Обследованы по краю 37 636 человек, из них за последние сутки обследованы 2 156.Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.Фото РИА-новости