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21 апреля 2020, 15:10



Заводской «Подсолнух». Сегодня на «Надежде» открылся продуктовый магазин популярной торговой сети.

Прежде чем было принято решение о создании магазина на «Надежде», администрация торговой сети провела опрос среди заводчан, который подтвердил – люди заинтересованы в «Подсолнухе». Связано это оказалось не только с необходимостью купить что-нибудь на рабочую смену, но и закупиться продуктами после работы, чтобы не тратить время на походы по магазинам дома. Кроме того, представители сети и администрация завода полагают, что магазин может стать хорошим подспорьем для тех, кому придется остаться в расположенном на «Надежде» штабе «Шторм» в случае непогоды. Генеральный директор ООО «НТПО» Ирина Коселовская, в чьем ведении находится «Подсолнух», высказала уверенность, что в данных обстоятельствах магазин готов даже поменять график работы в соответствии с оперативной обстановкой. Первую пачку печенья в новом «Подсолнухе» купил директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин, оказавшийся на заводе с рабочим визитом. Директор НМЗ Илья Сарычев назвал открытие торговой точки настоящим подарком к грядущему юбилею компании: - Открытие магазина стало долгожданным и своевременным, – сказал на церемонии открытия директор завода. – Сделать покупки прямо на производстве очень удобно, тем более что это оказалось доступно всем трем технологическим сменам завода. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:163 В центральном административно-бытовом корпусе (ЦБК НМЗ) Надеждинского металлургического завода на первом этаже расширили площади некогда располагавшегося здесь буфета, где и разместился «Подсолнух». Магазин максимально адаптирован под нужды заводчан, график работы согласован сразу со всеми рабочими сменами так, что при необходимости попасть сюда сможет работник каждой из них: магазин работает с 6.30 до 00.30.Прежде чем было принято решение о создании магазина на «Надежде», администрация торговой сети провела опрос среди заводчан, который подтвердил – люди заинтересованы в «Подсолнухе». Связано это оказалось не только с необходимостью купить что-нибудь на рабочую смену, но и закупиться продуктами после работы, чтобы не тратить время на походы по магазинам дома.Кроме того, представители сети и администрация завода полагают, что магазин может стать хорошим подспорьем для тех, кому придется остаться в расположенном на «Надежде» штабе «Шторм» в случае непогоды. Генеральный директор ООО «НТПО» Ирина Коселовская, в чьем ведении находится «Подсолнух», высказала уверенность, что в данных обстоятельствах магазин готов даже поменять график работы в соответствии с оперативной обстановкой.Первую пачку печенья в новом «Подсолнухе» купил директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин, оказавшийся на заводе с рабочим визитом. Директор НМЗ Илья Сарычев назвал открытие торговой точки настоящим подарком к грядущему юбилею компании:- Открытие магазина стало долгожданным и своевременным, – сказал на церемонии открытия директор завода. – Сделать покупки прямо на производстве очень удобно, тем более что это оказалось доступно всем трем технологическим сменам завода.Фото Дениса Кожевникова