Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43302

21 апреля 2020, 15:21



Пенсионер? Сиди дома! Александр Усс рекомендовал красноярским пенсионерам не ходить в магазины после обеда.

Изменения в действующих правилах режима самоизоляции во время коронавируса заключаются в том, что теперь пенсионерам разрешено ходить до ближайшего магазина лишь в определённое время до полудня. Так теперь выглядит новая редакция одного из оснований нарушений самоизоляции, на которое не требуется объяснительная: «Гражданам не рекомендовано покидать место жительства (место пребывания), за исключением случаев, предусматривающих эффективную защиту от коронавирусной инфекции, в том числе следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг (гражданам в возрасте 65 лет и старше рекомендовать посещение мест приобретения товаров, работ, услуг в период с 9.00 по 12.00)», — следует из поправок в перечне ограничений посещения общественных мест жителями Красноярского края. Соответствующий документ глава региона подписал накануне. Он уже опубликован на сайте правительства и вступил в силу с сегодняшнего дня. В нём также прописана необходимость предъявления в ряде случаев нарушения режима самоизоляции электронных пропусков, которые также стали обязательными с 21 апреля. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:183 Губернатор Красноярского края подписал новый указ, ужесточив для людей старше 65 условия пребывания на улице во время пандемии коронавируса.Изменения в действующих правилах режима самоизоляции во время коронавируса заключаются в том, что теперь пенсионерам разрешено ходить до ближайшего магазина лишь в определённое время до полудня. Так теперь выглядит новая редакция одного из оснований нарушений самоизоляции, на которое не требуется объяснительная:«Гражданам не рекомендовано покидать место жительства (место пребывания), за исключением случаев, предусматривающих эффективную защиту от коронавирусной инфекции, в том числе следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг (гражданам в возрасте 65 лет и старше рекомендовать посещение мест приобретения товаров, работ, услуг в период с 9.00 по 12.00)», — следует из поправок в перечне ограничений посещения общественных мест жителями Красноярского края.Соответствующий документ глава региона подписал накануне. Он уже опубликован на сайте правительства и вступил в силу с сегодняшнего дня.В нём также прописана необходимость предъявления в ряде случаев нарушения режима самоизоляции электронных пропусков, которые также стали обязательными с 21 апреля.Фото Дениса Кожевникова