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21 апреля 2020, 15:21

Пенсионер? Сиди дома! Александр Усс рекомендовал красноярским пенсионерам не ходить в магазины после обеда.


Губернатор Красноярского края подписал новый указ, ужесточив для людей старше 65 условия пребывания на улице во время пандемии коронавируса.
Изменения в действующих правилах режима самоизоляции во время коронавируса заключаются в том, что теперь пенсионерам разрешено ходить до ближайшего магазина лишь в определённое время до полудня. Так теперь выглядит новая редакция одного из оснований нарушений самоизоляции, на которое не требуется объяснительная:
«Гражданам не рекомендовано покидать место жительства (место пребывания), за исключением случаев, предусматривающих эффективную защиту от коронавирусной инфекции, в том числе следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг (гражданам в возрасте 65 лет и старше рекомендовать посещение мест приобретения товаров, работ, услуг в период с 9.00 по 12.00)», — следует из поправок в перечне ограничений посещения общественных мест жителями Красноярского края.
Соответствующий документ глава региона подписал накануне. Он уже опубликован на сайте правительства и вступил в силу с сегодняшнего дня.
В нём также прописана необходимость предъявления в ряде случаев нарушения режима самоизоляции электронных пропусков, которые также стали обязательными с 21 апреля.
Фото Дениса Кожевникова
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