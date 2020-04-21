Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43303

21 апреля 2020, 16:20



Клубы Париматч-Суперлиги узнали соперников по групповому этапу виртуального мини-футбольного турнира, победителя которого впервые изберут болельщики.

Продолжительность каждого матча – 12 часов. Все матчи будут начинаться в 10:00 по московскому времени. Напомним, все команды играют дома. Болельщикам можно отдать свой голос за ту или иную команду ВКонтакте по ссылке https://m.vk.com/wall-138564045_5745. Выиграет команда, набравшая большинство голосов. Болельщикам советуют не забыть оставить свой прогноз в комментариях к закреплённому посту и под отдельными матчами турнира. Самых удачливых ждут призы от АМФР и Париматч. Календарь игр: 18 апреля «Синара» - «Тюмень» «Динамо Самара» - «Газпром-Югра» 19 апреля «Ухта» - КПРФ «Норильский никель» - «Беркут» 20 апреля «Тюмень» - «Газпром-Югра» «Динамо Самара» - «Синара» КПРФ – «Беркут» «Ухта» - «Новая генерация» 21 апреля «Беркут» - «Ухта» «Норильский никель» - «Новая генерация» 22 апреля «Тюмень» - «Динамо Самара» «Газпром-Югра» - «Синара» «Новая генерация» - КПРФ «Ухта» - «Норильский никель» 23 апреля КПРФ – «Норильский никель» «Беркут» - «Новая генерация» Плей-офф состоится в несколько дней. 25 апреля будут сыграны полуфиналы/матчи за 5-8-е места 27 апреля: за 5-6-е места/за 7-8-е места 28 апреля состоится финал, а также игры за 3-е место и за 8-9-е места.

Просмотров:96 Как сообщает Ассоциация мини-футбола России, в рамках группового этапа клубы проведут виртуальные матчи в один круг. Два сильнейших представителя каждой группы выходят в полуфинал. Команды, занявшие 3-е и 4-е места, сразятся за итоговые позиции с 5-й по 8-ю. Пятая команда группы B покинет борьбу, но получит шанс спастись, если обыграет команду, ставшую 8-й в результате плей-офф. Исход каждого матча турнира определяют голоса болельщиков.Продолжительность каждого матча – 12 часов. Все матчи будут начинаться в 10:00 по московскому времени. Напомним, все команды играют дома.Болельщикам можно отдать свой голос за ту или иную команду ВКонтакте по ссылке https://m.vk.com/wall-138564045_5745. Выиграет команда, набравшая большинство голосов.Болельщикам советуют не забыть оставить свой прогноз в комментариях к закреплённому посту и под отдельными матчами турнира. Самых удачливых ждут призы от АМФР и Париматч.Календарь игр:18 апреля«Синара» - «Тюмень»«Динамо Самара» - «Газпром-Югра»19 апреля«Ухта» - КПРФ«Норильский никель» - «Беркут»20 апреля«Тюмень» - «Газпром-Югра»«Динамо Самара» - «Синара»КПРФ – «Беркут»«Ухта» - «Новая генерация»21 апреля«Беркут» - «Ухта»«Норильский никель» - «Новая генерация»22 апреля«Тюмень» - «Динамо Самара»«Газпром-Югра» - «Синара»«Новая генерация» - КПРФ«Ухта» - «Норильский никель»23 апреляКПРФ – «Норильский никель»«Беркут» - «Новая генерация»Плей-офф состоится в несколько дней. 25 апреля будут сыграны полуфиналы/матчи за 5-8-е места27 апреля: за 5-6-е места/за 7-8-е места28 апреля состоится финал, а также игры за 3-е место и за 8-9-е места.