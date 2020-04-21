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21 апреля 2020, 17:23



Безработные жители края получат выплату на детей.

Кроме того, если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя лишились работы после 1 марта и признаны безработными, то на каждого ребенка им назначат доплату по 3 000 рублей. Доплату предоставят одному из родителей также по июнь включительно. Для тех, кто ищет работу впервые, имеет годичный перерыв в официальной трудовой деятельности, уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия или же прекратил предпринимательскую деятельность, предусмотрено минимальное пособие в размере 1 500 рублей, увеличенное на районный коэффициент. Такое пособие назначается независимо от даты признания безработным и будет выплачиваться три месяца. Для людей, уволенных до 1 марта 2020 года, размер пособия по безработице устанавливается в прежнем порядке по Федеральному закону «О занятости населения в Российской Федерации». Напомним, чтобы получить статус безработного, достаточно иметь подтверждённую учетную запись на сайте госуслуг, заполнить электронные заявление и резюме на портале "Работа в России". Также на портале можно ознакомиться с актуальными вакансиями и откликнуться на них.

Просмотров:57 Пособие по безработице, равное минимальному размеру оплаты труда – а это 12 130 рублей + районный коэффициент - в апреле-июне 2020 года будут получать жители края, официально уволенные и зарегистрированные безработными после 1 марта 2020 года. В Норильске эта сумма составит 21 834 рубля. Соответствующее постановление правительства РФ от 12.04.2020 № 485 вступило в силу 17 апреля.Кроме того, если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя лишились работы после 1 марта и признаны безработными, то на каждого ребенка им назначат доплату по 3 000 рублей. Доплату предоставят одному из родителей также по июнь включительно.Для тех, кто ищет работу впервые, имеет годичный перерыв в официальной трудовой деятельности, уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия или же прекратил предпринимательскую деятельность, предусмотрено минимальное пособие в размере 1 500 рублей, увеличенное на районный коэффициент. Такое пособие назначается независимо от даты признания безработным и будет выплачиваться три месяца.Для людей, уволенных до 1 марта 2020 года, размер пособия по безработице устанавливается в прежнем порядке по Федеральному закону «О занятости населения в Российской Федерации».Напомним, чтобы получить статус безработного, достаточно иметь подтверждённую учетную запись на сайте госуслуг, заполнить электронные заявление и резюме на портале "Работа в России". Также на портале можно ознакомиться с актуальными вакансиями и откликнуться на них.