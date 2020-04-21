Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43305

21 апреля 2020, 18:55



Онлайн-опрос о коронавирусе.

Опрос анонимный. Пройти его можно на сайте norilsk-city.ru. Фото из открытых источников

Просмотров:305 Норильчанам предлагают пройти онлайн-опрос, посвящённый теме коронавирусной инфекции. Анкета содержит 17 вопросов. Например, следите ли вы за информацией о коронавирусе, опасаетесь ли вы возможности заражения, считаете ли необходимыми меры, принятые краевыми и муниципальными властями и так далее.Опрос анонимный. Пройти его можно на сайте norilsk-city.ru.Фото из открытых источников