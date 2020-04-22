Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43306

22 апреля 2020, 11:06



В борьбу за звание лучшего учителя региона вступил норильчанин Ренат Аскаров.

Наибольшее количество финалистов 2020 года – это учителя географии, русского языка и литературы, истории, физики и иностранного языка. Норильск на конкурсе представляет Ренат Аскаров – учитель физики, астрономии, черчения и экономики школы № 31. В финальном этапе он соперничает с 20 коллегами из 15 муниципальных образований края. В числе заданий профессиональных состязаний – «Методическое объединение», «Учебное занятие», «Внеурочное мероприятие», «Мастер-класс» и «Дискуссия». Фото с сайта школы № 31

Просмотров:151 В Красноярском крае стартовал финал краевого профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края». Все конкурсные испытания 2020 года пройдут в дистанционном режиме.Наибольшее количество финалистов 2020 года – это учителя географии, русского языка и литературы, истории, физики и иностранного языка. Норильск на конкурсе представляет Ренат Аскаров – учитель физики, астрономии, черчения и экономики школы № 31.В финальном этапе он соперничает с 20 коллегами из 15 муниципальных образований края. В числе заданий профессиональных состязаний – «Методическое объединение», «Учебное занятие», «Внеурочное мероприятие», «Мастер-класс» и «Дискуссия».Фото с сайта школы № 31