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22 апреля 2020, 11:33

Договоры ОСАГО без техосмотра.


В России теперь можно получить полис ОСАГО без прохождения технического осмотра и предъявления страховщикам диагностических карт. Такие рекомендации дал страховым организациям Банк России, сообщает «Наш Красноярский край».
Это послабление временное и распространяется на период действия ограничительных мер в регионах во время пандемии коронавируса. Диагностическую карту нужно будет передать в страховую компанию в течение месяца после завершения специального режима.
Жители края могут оформить ОСАГО в электронном виде (е-ОСАГО). Купить электронный полис можно на сайте любой страховой компании, имеющей соответствующую лицензию.
Список официальных адресов страховых компаний, которые могут оформлять ОСАГО, размещён на сайте Российского союза автостраховщиков.
Кроме того, поможет найти официальную страницу страховой организации в интернете специальная маркировка при поиске в системе Яндекс. Синий кружок с галочкой и надписью «ЦБ РФ» гарантирует принадлежность сайта страховой компании, которая имеет лицензию Банка России.
Добавим, это всего лишь рекомендации Банка России страховым организациям. Решение – следовать им или нет – они принимают самостоятельно.
Фото из открытых источников
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    Список новостей

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14:03   В России стартовал проект «Судьба солдата. Онлайн». 13:46   Вход запрещен. До 30 апреля посещение городского кладбища прекращено.
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12:48   Стартовал прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе молодежных проектов. 12:15   В Красноярске откроется первый центр КТ-диагностики пациентов с подозрением на COVID-19.
11:14   Основной период ГИА-9 в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля. 11:01   Агентство развития Норильска продолжает реализацию проекта «Бизнес-адаптация».
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 18 апреля 2020 
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