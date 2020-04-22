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22 апреля 2020, 12:00



В Красноярске открывают госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.

Федеральный Сибирский научно-клинический центр разворачивает базовый инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщили в минздраве региона. Отделение оснащено необходимым оборудованием и рассчитано на 60 мест. Принимать пациентов на ул. Коломенской, 26, госпиталь начнёт в ближайшее время. Работать он будет круглосуточно. «Принимать пациентов готовы врачи-специалисты: пульмонологи, реаниматологи-анестезиологи, инфекционисты, — рассказывает главврач ФСНКЦ ФМБА России Александр Фетисов. — Организована работа приёмно-сортировочного отделения. В ФСНКЦ есть необходимое оснащение для работы с пациентами с COVID-19: аппараты ИВЛ, мониторы слежения за пациентом, концентраторы кислорода, компьютерный томограф и другое оборудование. Со специалистами проведён инструктаж. Медперсонал обеспечен средствами индивидуальной защиты». Напомним, по данным на 21 апреля, в Красноярском крае COVID-19 подтверждён у 370 человек, из них 2 умерли, 28 вылечились.

Просмотров:125 Федеральный Сибирский научно-клинический центр разворачивает базовый инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщили в минздраве региона.Отделение оснащено необходимым оборудованием и рассчитано на 60 мест. Принимать пациентов на ул. Коломенской, 26, госпиталь начнёт в ближайшее время. Работать он будет круглосуточно.«Принимать пациентов готовы врачи-специалисты: пульмонологи, реаниматологи-анестезиологи, инфекционисты, — рассказывает главврач ФСНКЦ ФМБА России Александр Фетисов. — Организована работа приёмно-сортировочного отделения. В ФСНКЦ есть необходимое оснащение для работы с пациентами с COVID-19: аппараты ИВЛ, мониторы слежения за пациентом, концентраторы кислорода, компьютерный томограф и другое оборудование. Со специалистами проведён инструктаж. Медперсонал обеспечен средствами индивидуальной защиты».Напомним, по данным на 21 апреля, в Красноярском крае COVID-19 подтверждён у 370 человек, из них 2 умерли, 28 вылечились.