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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:59 Волонтёры корпоративной программы «Комбинат добра» подготовили продуктовые наборы для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
13:34 Сегодня Дворец спорта «Арктика» отмечает свой полувековой юбилей.
13:28 Память о своих воевавших родственниках можно увековечить на мемориале «Дорога памяти».
12:24 Скоро паводок. В Заполярном транспортном филиале в Дудинке началась подготовка причалов порта к паводку.
12:21 Телепроект "Моя школа в online" поможет старшеклассникам подготовиться к экзаменам.
12:16 Енисейское управление Ростехнадзора приостановило работу выработок на одном из участков рудника «Октябрьский».
12:00 В Красноярске открывают госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.
11:33 Договоры ОСАГО без техосмотра.
11:06 В борьбу за звание лучшего учителя региона вступил норильчанин Ренат Аскаров.
18:55 Онлайн-опрос о коронавирусе.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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