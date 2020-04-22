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22 апреля 2020, 12:16



Енисейское управление Ростехнадзора приостановило работу выработок на одном из участков рудника «Октябрьский».

Проверка на руднике проводилась в апреле этого года. «Назначено административное наказание в виде приостановления деятельности, заключающееся в прекращении эксплуатации горных выработок, а также вспомогательной самоходной машины на срок в 90 суток с апреля 2020 года", - говорится в сообщении управления Ростехнадзора. В компании заявили, что речь идёт о небольшом участке рудника. "В настоящее время прекращена эксплуатация данных выработок и самоходной машины, ведутся работы по устранению нарушений, о чём будет направлено уведомление в контролирующий орган. На выполнение производственной программы данное решение Ростехнадзора не повлияет. Рудник эксплуатируется в штатном режиме", - добавил представитель компании. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:137 Агентству ТАСС пресс-служба Заполярного филиала «Норникеля», которому принадлежит рудник, сообщила, что это решение не повлияет на выполнение производственной программы.Проверка на руднике проводилась в апреле этого года. «Назначено административное наказание в виде приостановления деятельности, заключающееся в прекращении эксплуатации горных выработок, а также вспомогательной самоходной машины на срок в 90 суток с апреля 2020 года", - говорится в сообщении управления Ростехнадзора.В компании заявили, что речь идёт о небольшом участке рудника. "В настоящее время прекращена эксплуатация данных выработок и самоходной машины, ведутся работы по устранению нарушений, о чём будет направлено уведомление в контролирующий орган. На выполнение производственной программы данное решение Ростехнадзора не повлияет. Рудник эксплуатируется в штатном режиме", - добавил представитель компании.Фото Дениса Кожевникова