Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43312

22 апреля 2020, 12:21



Телепроект "Моя школа в online" поможет старшеклассникам подготовиться к экзаменам.

Сегодня начинает работу образовательный телеканал "Моя школа в online", который поможет старшеклассникам быстро и качественно подготовиться к экзаменам этого года, сообщает официальный краевой портал. Инициаторами проекта стали Министерство просвещения РФ в партнёрстве с мультиплатформенным оператором цифровой среды "Триколор". Преподавателями телепроекта выступят ведущие педагоги России, которые по авторским методикам с использованием инновационных технологий наглядно и доходчиво будут объяснять материал старшеклассникам, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Это позволит усвоить основные темы программы в сжатые сроки в текущем периоде дистанционного обучения. Содержание видеоуроков полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту. Занятия в формате телеуроков запланированы ежедневно. Основной материал будет посвящён двум обязательным предметам – русскому языку и математике, а также самым популярным среди учеников предметам по выбору. Продолжительность каждого урока – 30 минут. Важно, что знания, полученные на видеоуроках, можно закрепить, решая тренировочные задания и изучая дополнительный материал на портале «Российская электронная школа». Для перехода туда достаточно в конце занятия скачать QR-код с помощью мобильного телефона прямо с телеэкрана. Такой интерактивный элемент с заданиями подобран к каждому уроку. Использование телевидения для проведения занятий со старшеклассниками позволит сделать уроки доступными на всей территории России, обеспечит равные возможности со сверстниками тем, кто живёт в отделённых районах с неустойчивой связью или отсутствием интернета. "Мы считаем, что очень важно помочь ученикам выпускных классов освоить материал общеобразовательной программы, который необходим им для сдачи выпускных экзаменов. Для этого мы привлекли ресурсы телевидения и запустили образовательное вещание с огромным охватом. Министерство совместно с представителями группы компаний "Просвещение" активно занимается подбором контента для телевидения", – прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов. Президент "Просвещения" Михаил Кожевников подчеркнул, что сочетание Российской электронной школы, платформы "Моя школа в online", телевидения и привычных всем педагогам и школьникам учебников и рабочих тетрадей максимально разнообразит и приблизит образовательный процесс к формату blended learning – "смешанное обучение". В перспективе систему можно использовать и в штатном режиме. В эфире телепроекта также покажут обучающие ролики, которые подготовили участники национальной сборной и эксперты WorldSkills Russia, чтобы школьники смогли ознакомиться с особенностями разных профессий и, возможно, определиться с выбором своего профессионального пути. В числе первых продемонстрируют видеоуроки по компетенциям "Флористика", "Архитектурная обработка камня", "Кирпичная кладка" и "Веб-дизайн и разработка". "Мы в партнёрстве с Министерством просвещения включились в создание образовательного телепроекта, так это, безусловно, расширение возможностей как для нас, так и для зрителей. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" активно разрабатывает и внедряет методики, с помощью которых каждый желающий может овладеть передовыми профессиональными навыками из любой точки страны. Мы считаем, что особенно важно сейчас поддержать учеников старших классов. Они готовятся к экзаменам и одновременно делают серьёзный выбор, определяются со своей будущей профессией. Участники национальной сборной и эксперты «Ворлдскиллс Россия» могут оказать им в этом весомую поддержку, продемонстрировать, что представляет собой та или иная компетенция, в чём заключается её практическая составляющая, какие навыки необходимо приобретать, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела. Ребята, которые будут давать уроки, – сами вчерашние школьники, а сегодня – признанные чемпионы профессионального мастерства", – отметил генеральный директор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов. Расписание трансляций будет публиковаться в специальном разделе на сайте Министерства просвещения, в социальных сетях и на портале "Российская электронная школа". Вещание образовательного телеканала "Моя школа в online" мультиплатформенного оператора цифровой среды "Триколор" продлится до конца учебного года. Фото: Денис Кожевников

Просмотров:132 Сегодня начинает работу образовательный телеканал "Моя школа в online", который поможет старшеклассникам быстро и качественно подготовиться к экзаменам этого года, сообщает официальный краевой портал.Инициаторами проекта стали Министерство просвещения РФ в партнёрстве с мультиплатформенным оператором цифровой среды "Триколор".Преподавателями телепроекта выступят ведущие педагоги России, которые по авторским методикам с использованием инновационных технологий наглядно и доходчиво будут объяснять материал старшеклассникам, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Это позволит усвоить основные темы программы в сжатые сроки в текущем периоде дистанционного обучения.Содержание видеоуроков полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.Занятия в формате телеуроков запланированы ежедневно. Основной материал будет посвящён двум обязательным предметам – русскому языку и математике, а также самым популярным среди учеников предметам по выбору. Продолжительность каждого урока – 30 минут.Важно, что знания, полученные на видеоуроках, можно закрепить, решая тренировочные задания и изучая дополнительный материал на портале «Российская электронная школа». Для перехода туда достаточно в конце занятия скачать QR-код с помощью мобильного телефона прямо с телеэкрана. Такой интерактивный элемент с заданиями подобран к каждому уроку.Использование телевидения для проведения занятий со старшеклассниками позволит сделать уроки доступными на всей территории России, обеспечит равные возможности со сверстниками тем, кто живёт в отделённых районах с неустойчивой связью или отсутствием интернета."Мы считаем, что очень важно помочь ученикам выпускных классов освоить материал общеобразовательной программы, который необходим им для сдачи выпускных экзаменов. Для этого мы привлекли ресурсы телевидения и запустили образовательное вещание с огромным охватом. Министерство совместно с представителями группы компаний "Просвещение" активно занимается подбором контента для телевидения", – прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.Президент "Просвещения" Михаил Кожевников подчеркнул, что сочетание Российской электронной школы, платформы "Моя школа в online", телевидения и привычных всем педагогам и школьникам учебников и рабочих тетрадей максимально разнообразит и приблизит образовательный процесс к формату blended learning – "смешанное обучение". В перспективе систему можно использовать и в штатном режиме.В эфире телепроекта также покажут обучающие ролики, которые подготовили участники национальной сборной и эксперты WorldSkills Russia, чтобы школьники смогли ознакомиться с особенностями разных профессий и, возможно, определиться с выбором своего профессионального пути. В числе первых продемонстрируют видеоуроки по компетенциям "Флористика", "Архитектурная обработка камня", "Кирпичная кладка" и "Веб-дизайн и разработка"."Мы в партнёрстве с Министерством просвещения включились в создание образовательного телепроекта, так это, безусловно, расширение возможностей как для нас, так и для зрителей. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" активно разрабатывает и внедряет методики, с помощью которых каждый желающий может овладеть передовыми профессиональными навыками из любой точки страны. Мы считаем, что особенно важно сейчас поддержать учеников старших классов. Они готовятся к экзаменам и одновременно делают серьёзный выбор, определяются со своей будущей профессией. Участники национальной сборной и эксперты «Ворлдскиллс Россия» могут оказать им в этом весомую поддержку, продемонстрировать, что представляет собой та или иная компетенция, в чём заключается её практическая составляющая, какие навыки необходимо приобретать, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела. Ребята, которые будут давать уроки, – сами вчерашние школьники, а сегодня – признанные чемпионы профессионального мастерства", – отметил генеральный директор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.Расписание трансляций будет публиковаться в специальном разделе на сайте Министерства просвещения, в социальных сетях и на портале "Российская электронная школа". Вещание образовательного телеканала "Моя школа в online" мультиплатформенного оператора цифровой среды "Триколор" продлится до конца учебного года.Фото: Денис Кожевников