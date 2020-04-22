Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43313

22 апреля 2020, 12:24



Скоро паводок. В Заполярном транспортном филиале в Дудинке началась подготовка причалов порта к паводку.

Все грузоподъёмные сооружения проходят тщательный технический осмотр механизмов передвижения и тормозных систем. В подъёме портальных кранов помимо коллектива первого ППК задействованы слесари и электрики общесервисного центра(ОСЦ) - квалифицированный многосторонний контроль за подъёмом портовых кранов позволит избежать повреждения имущества оборудования ЗТФ. Краны будут находиться в зоне отстоя весь паводок, спуск будет осуществляться после плановой зачистки причалов и традиционных субботников после освобождения причалов от воды. Фото: Денис Кожевников

Просмотров:128 Уже с середины апреля на производственно-перегрузочном комплексе № 1 с отметки +8 метров на отстойные подкрановые пути отметки +20 метров будет вестись подъём пяти портальных кранов марки "Кировец" грузоподъёмностью 16-32 тонны.Все грузоподъёмные сооружения проходят тщательный технический осмотр механизмов передвижения и тормозных систем. В подъёме портальных кранов помимо коллектива первого ППК задействованы слесари и электрики общесервисного центра(ОСЦ) - квалифицированный многосторонний контроль за подъёмом портовых кранов позволит избежать повреждения имущества оборудования ЗТФ.Краны будут находиться в зоне отстоя весь паводок, спуск будет осуществляться после плановой зачистки причалов и традиционных субботников после освобождения причалов от воды.Фото: Денис Кожевников