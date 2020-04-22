Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43314

22 апреля 2020, 13:28



Память о своих воевавших родственниках можно увековечить на мемориале «Дорога памяти».

К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Москве возводится Главный храм Вооружённых сил России как символ духовности русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. На прихрамовой территории будет возведён мультимедийный мемориал «Дорога памяти», который объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов - всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ. Принять участие в проекте может каждый. Для этого необходимо на сайте foto.pamyat-naroda.ru добавить фотографию участника Великой Отечественной и указать его данные. При отсутствии доступа к интернету сведения об участниках войны также можно направить по адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1, с пометкой «Дорога памяти» или обратиться в военный комиссариат по месту жительства. После 9 Мая сбор данных о воевавших продолжится. Фото: foto.pamyat-naroda.ru

Просмотров:81 К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Москве возводится Главный храм Вооружённых сил России как символ духовности русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. На прихрамовой территории будет возведён мультимедийный мемориал «Дорога памяти», который объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов - всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.Принять участие в проекте может каждый. Для этого необходимо на сайте foto.pamyat-naroda.ru добавить фотографию участника Великой Отечественной и указать его данные. При отсутствии доступа к интернету сведения об участниках войны также можно направить по адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1, с пометкой «Дорога памяти» или обратиться в военный комиссариат по месту жительства.После 9 Мая сбор данных о воевавших продолжится.Фото: foto.pamyat-naroda.ru