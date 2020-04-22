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22 апреля 2020, 13:34

Сегодня Дворец спорта «Арктика» отмечает свой полувековой юбилей.


Дворец спорта «Арктика» - уникальное спортивное сооружение за полярным кругом, которое одновременно может вместить более полутора тысяч занимающихся. Первый корпус ДС (ул. Набережная, 53) ввели в эксплуатацию в 1970 году, второй (ул. Набережная, 47) - открыл свои двери для любителей спорта в 1974 году.
22 апреля 1970 года первые хоккеисты вышли на новенький лёд. На тот момент в «Арктике» ещё оставалось много недоделок. Когда в феврале 1971 года там принимали первенство дальневосточной зоны СССР по хоккею, их ещё продолжали устранять.
А вот Норильский плавательный бассейн открылся ещё 6 ноября 1959 года. 1 января 1967 года на его базе открылась спортивная школа. Наш бассейн неоднократно принимал первенство края по плаванию. Проходили и товарищеские встречи с юными пловцами и командами водного поло из Воркуты, Ленинграда, Уфы, Москвы и Алма-Аты. В 2017 году на стене бассейна установили мемориальную доску, посвящённую первому директору, заслуженному мастеру спорта СССР, ветерану ВОВ Искандеру Газизовичу Файзуллину.
Крупные соревнования союзного уровня проходили и на ледовой арене. С 1974 по 1982 год здесь проходил чемпионат СССР по хоккею, позднее – с 1992 по 1996 год - чемпионат России среди команд Высшей лиги. В 1982 году проходили соревнования по хоккею в зачёт Спартакиады народов СССР, где одержала победу сборная команда Белоруссии.
Дворец спорта принимает крупные спортивные события и в новейшей истории. Так, 7 ноября 2013 года в «Арктике» торжественно прошла эстафета олимпийского огня. В том же году прошло новое шоу Ильи Авербуха «Истории любви», где приняли участие лучшие фигуристы страны.
В 2016 и 2018 годах паркет принимал международные бои без правил ММА. А с 2017 года ежегодно на льду Дворца спорта проходят крупные хоккейные матчи «Ночной хоккейной лиги» с участием знаменитых хоккеистов Буре, Фетисова, Якушева и других.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев делал свои первые спортивные шаги именно на ледовой арене Дворца спорта «Арктика».
Заслуженный мастер спорта, сильнейшая гимнастка 1980-х годов, абсолютная чемпионка мира, чемпионка мира в командном первенстве, обладательница Кубка мира в многоборье Наталья Юрченко также тренировалась на базе Дворца спорта. В честь этой замечательной гимнастки ежегодно в апреле проходит городской турнир по спортивной гимнастике.
Здесь же, на паркете «Арктики», в 2017 и 2019 годах состоялся Кубок северных городов, с участием команды Северного морского флота. 22 января 2019 года в Норильске прошёл этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады, который завершился на площади возле «Арктики», где торжественно зажгли чашу огня. Здесь же регулярно проводятся чемпионаты России по мини-футболу, на высоком организационном уровне проходит Международный турнир по мини-футболу «Гран-при «Норильский никель», собирая множество болельщиков.
Сегодня во дворце развиваются такие виды спорта, как хоккей с шайбой, фигурное катание на коньках, лёгкая атлетика, дзюдо, самбо, пауэрлифтинг, тяжёлая атлетика, спортивная акробатика, спортивная гимнастика, пулевая стрельба, мини-футбол, плавание и водное поло. Пять лет назад на базе Дворца спорта «Арктика» создан Центр тестирования по оценке выполнения видов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а два года назад – физкультурно-оздоровительный клуб «Арктика», направленный на реализацию комплекса ГТО.
Фото Ирины Яринской

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