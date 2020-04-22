Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43316

22 апреля 2020, 13:59



Волонтёры корпоративной программы «Комбинат добра» подготовили продуктовые наборы для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На эти цели компания «Норникель» выделила один миллион рублей. Эти средства пошли на формирование и доставку более 200 продуктовых наборов и товаров первой необходимости слабо защищённой категории горожан: инвалидам, многодетным семьям, студентам-сиротам. Все благополучатели – подопечные реабилитационного центра «Виктория», Норильского и Кайерканского обществ инвалидов, Общества слепых, Центра социальной помощи семье и детям «Норильский», а также студенты-сироты, которые обучаются в Норильском государственном индустриальном институте, политехническом и педагогическом колледжах, Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса. Один продуктовый набор состоит из 20 наименований: картофель, морковь, яблоки, молоко, растительное и сливочное масло, колбаса, майонез, рыбные консервы, тушёнка, варенье. Кроме того, в набор включены стиральный порошок, мыло и другая необходимая бытовая химия. Общая стоимость комплекта - 3 700 рублей, на комплектации которых работают более 30 добровольцев. По словам ведущего специалиста управления благотворительных программ ЗФ Оксаны Тетенькиной, работа по формированию продуктовых наборов идёт оперативно и в тесном тандеме с торговой сетью «Подсолнух», которая и предоставила все необходимые товары. Помещения, в которых товары фасуются, предоставил Норильский техникум промышленных технологий и сервиса. - Я в первый раз погрузилась с головой в подобную работу и вижу, что люди идут помогать целенаправленно, осознавая важность того, что они делают, – говорит Оксана Тетенькина. - В такой ситуации ты чувствуешь двойную ответственность и осознаёшь, что приносишь реальную пользу людям, которые по ряду причин оказались в трудной жизненной ситуации. Также волонтёры «Комбината добра» продолжают помогать в подготовке продуктовых наборов по онлайн-заявкам норильчан, находящихся на самоизоляции. С 30 марта и до сегодняшнего дня продуктовые наборы в магазинах торговой сети «Подсолнух» помогают собирать около 40 волонтёров, работы хватает всем.

Просмотров:48 На эти цели компания «Норникель» выделила один миллион рублей. Эти средства пошли на формирование и доставку более 200 продуктовых наборов и товаров первой необходимости слабо защищённой категории горожан: инвалидам, многодетным семьям, студентам-сиротам. Все благополучатели – подопечные реабилитационного центра «Виктория», Норильского и Кайерканского обществ инвалидов, Общества слепых, Центра социальной помощи семье и детям «Норильский», а также студенты-сироты, которые обучаются в Норильском государственном индустриальном институте, политехническом и педагогическом колледжах, Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса.Один продуктовый набор состоит из 20 наименований: картофель, морковь, яблоки, молоко, растительное и сливочное масло, колбаса, майонез, рыбные консервы, тушёнка, варенье. Кроме того, в набор включены стиральный порошок, мыло и другая необходимая бытовая химия. Общая стоимость комплекта - 3 700 рублей, на комплектации которых работают более 30 добровольцев.По словам ведущего специалиста управления благотворительных программ ЗФ Оксаны Тетенькиной, работа по формированию продуктовых наборов идёт оперативно и в тесном тандеме с торговой сетью «Подсолнух», которая и предоставила все необходимые товары. Помещения, в которых товары фасуются, предоставил Норильский техникум промышленных технологий и сервиса.- Я в первый раз погрузилась с головой в подобную работу и вижу, что люди идут помогать целенаправленно, осознавая важность того, что они делают, – говорит Оксана Тетенькина. - В такой ситуации ты чувствуешь двойную ответственность и осознаёшь, что приносишь реальную пользу людям, которые по ряду причин оказались в трудной жизненной ситуации.Также волонтёры «Комбината добра» продолжают помогать в подготовке продуктовых наборов по онлайн-заявкам норильчан, находящихся на самоизоляции. С 30 марта и до сегодняшнего дня продуктовые наборы в магазинах торговой сети «Подсолнух» помогают собирать около 40 волонтёров, работы хватает всем.