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22 апреля 2020, 15:17



Жительница Норильска лишилась 245 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Ведётся следствие.

Просмотров:284 В дежурную часть Отдела МВД России по г. Норильску обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о хищении у неё денежных средств. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мошенник предупредил, что с её банковской карты происходит несанкционированное снятие денежных средств. Для того чтобы избежать мошеннических действий, необходимо пройти в ближайший банкомат, снять деньги и отправить их на номер, который он скажет. Потерпевшая под диктовку сняла с карт наличные и через банкомат частями перевела их на номер телефона, который назвал мошенник, на общую сумму 245 тысяч рублей.Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Ведётся следствие.