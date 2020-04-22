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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:34 Не без участия «Норникеля» в условиях пандемии увеличился грузооборот Архангельского морского торгового порта.
16:17 За сутки в крае зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В Норильске в стационаре по-прежнему пять пациентов.
16:14 Пять компаний намерены стать резидентами территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманске.
15:44 Направить материнский капитал на погашение кредита можно через банк.
15:18 Градсовет одобрил возвращение «Олимпийцев».
15:17 Жительница Норильска лишилась 245 тысяч рублей.
13:59 Волонтёры корпоративной программы «Комбинат добра» подготовили продуктовые наборы для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
13:34 Сегодня Дворец спорта «Арктика» отмечает свой полувековой юбилей.
13:28 Память о своих воевавших родственниках можно увековечить на мемориале «Дорога памяти».
12:24 Скоро паводок. В Заполярном транспортном филиале в Дудинке началась подготовка причалов порта к паводку.
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