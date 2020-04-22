Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43318

22 апреля 2020, 15:18



Градсовет одобрил возвращение «Олимпийцев».

Руководитель направления «Развитие городской среды» АРН Виктория Чуланова представила проект по восстановлению мозаичного панно на торце дома № 49б на улице Комсомольской. Это четвёртый из пяти фасадов с работами советских художников, выполненными в семидесятых годах прошлого века. Сохранились, но со значительными повреждениями лишь три мозаики – «Космос», «Металлурги» и «Строители». Благодаря проекту Агентства развития Норильска, поддержанному городской администрацией и компанией «Норникель», летом 2018 и 2019 годов панно были восстановлены. Работами руководил художник и преподаватель кафедры монументальной живописи МГХПА имени С. Г. Строганова Павел Юдин. Этим летом художник с командой займутся воссозданием «Олимпийцев». В 2012 году из-за неудовлетворительного состояния фасада и готовящегося ремонта мозаика была демонтирована. Восстановление будет выполнено в технике классической монументально-декоративной живописи в стиле мозаичной росписи силикатными красками. Реставрация мозаичных панно – один из проектов мастер-плана Норильска. Итогом трёхгодичной работы станет воссозданный исторический вид Комсомольской улицы, а гостевой маршрут по городским достопримечательностям пополнится новыми остановками. Члены Градсовета единогласно поддержали проект. Планируется, что подготовительные работы на фасаде начнутся в июне.

Просмотров:214 Заседание Градостроительного совета под председательством главы Норильска Рината Ахметчина состоялось на этой неделе в формате видеоконференции.Руководитель направления «Развитие городской среды» АРН Виктория Чуланова представила проект по восстановлению мозаичного панно на торце дома № 49б на улице Комсомольской. Это четвёртый из пяти фасадов с работами советских художников, выполненными в семидесятых годах прошлого века. Сохранились, но со значительными повреждениями лишь три мозаики – «Космос», «Металлурги» и «Строители». Благодаря проекту Агентства развития Норильска, поддержанному городской администрацией и компанией «Норникель», летом 2018 и 2019 годов панно были восстановлены. Работами руководил художник и преподаватель кафедры монументальной живописи МГХПА имени С. Г. Строганова Павел Юдин. Этим летом художник с командой займутся воссозданием «Олимпийцев». В 2012 году из-за неудовлетворительного состояния фасада и готовящегося ремонта мозаика была демонтирована. Восстановление будет выполнено в технике классической монументально-декоративной живописи в стиле мозаичной росписи силикатными красками.Реставрация мозаичных панно – один из проектов мастер-плана Норильска. Итогом трёхгодичной работы станет воссозданный исторический вид Комсомольской улицы, а гостевой маршрут по городским достопримечательностям пополнится новыми остановками.Члены Градсовета единогласно поддержали проект. Планируется, что подготовительные работы на фасаде начнутся в июне.