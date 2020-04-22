Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43319

22 апреля 2020, 15:44



Направить материнский капитал на погашение кредита можно через банк.

Теперь владельцы сертификата смогут обратиться в банки, заключившие соглашения с Пенсионным фондом, и одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подать заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по такому кредиту. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье теперь достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом. В дальнейшем подобные соглашения будут заключены и с другими банками, действующими на территории края.

Просмотров:206 Отделение Пенсионного фонда по Красноярскому краю подписало соглашения с отделением Сбербанка, филиалами ВТБ, «Россельхозбанка» и банка УРАЛСИБ по информационному взаимодействию для предоставления государственной услуги по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.Теперь владельцы сертификата смогут обратиться в банки, заключившие соглашения с Пенсионным фондом, и одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подать заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по такому кредиту.То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье теперь достаточно обратиться только в банк.Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом.В дальнейшем подобные соглашения будут заключены и с другими банками, действующими на территории края.