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22 апреля 2020, 16:14



Пять компаний намерены стать резидентами территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманске.

Инвестиции в их проекты оцениваются в 139,1 млрд рублей, планируется создание 15 тысяч рабочих мест, сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) Аслан Канукоев. Правительство РФ наделило «Корпорацию развития Дальнего Востока», которая уже является управляющей компанией на дальневосточных территориях опережающего развития, полномочиями по управлению ТОР, создаваемыми в Арктической зоне России. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:186 В числе потенциальных резидентов - дочерняя компания "Норникеля" ООО "Порт Лиинахамари" с проектом туристического кластера в Печенгском районе, "Новатэк-Мурманск", которое рассчитывает создать центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, и компания "МТП Лавна", которая планирует запустить угольный терминал на западном берегу Кольского залива. "Норникель" через "Порт Лиинахамари" планирует вложить 10,5 млрд рублей в создание и развитие туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области, приграничном с Норвегией.Инвестиции в их проекты оцениваются в 139,1 млрд рублей, планируется создание 15 тысяч рабочих мест, сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) Аслан Канукоев.Правительство РФ наделило «Корпорацию развития Дальнего Востока», которая уже является управляющей компанией на дальневосточных территориях опережающего развития, полномочиями по управлению ТОР, создаваемыми в Арктической зоне России.Фото Дениса Кожевникова