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22 апреля 2020, 16:14

Пять компаний намерены стать резидентами территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманске.


В числе потенциальных резидентов - дочерняя компания "Норникеля" ООО "Порт Лиинахамари" с проектом туристического кластера в Печенгском районе, "Новатэк-Мурманск", которое рассчитывает создать центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, и компания "МТП Лавна", которая планирует запустить угольный терминал на западном берегу Кольского залива. "Норникель" через "Порт Лиинахамари" планирует вложить 10,5 млрд рублей в создание и развитие туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области, приграничном с Норвегией.
Инвестиции в их проекты оцениваются в 139,1 млрд рублей, планируется создание 15 тысяч рабочих мест, сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) Аслан Канукоев.
Правительство РФ наделило «Корпорацию развития Дальнего Востока», которая уже является управляющей компанией на дальневосточных территориях опережающего развития, полномочиями по управлению ТОР, создаваемыми в Арктической зоне России.
Фото Дениса Кожевникова
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    Список новостей

 22 апреля 2020 
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16:14   Пять компаний намерены стать резидентами территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманске. 15:44   Направить материнский капитал на погашение кредита можно через банк.
15:18   Градсовет одобрил возвращение «Олимпийцев». 15:17   Жительница Норильска лишилась 245 тысяч рублей.
13:59   Волонтёры корпоративной программы «Комбинат добра» подготовили продуктовые наборы для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 13:34   Сегодня Дворец спорта «Арктика» отмечает свой полувековой юбилей.
13:28   Память о своих воевавших родственниках можно увековечить на мемориале «Дорога памяти». 12:24   Скоро паводок. В Заполярном транспортном филиале в Дудинке началась подготовка причалов порта к паводку.
12:21   Телепроект "Моя школа в online" поможет старшеклассникам подготовиться к экзаменам. 12:16   Енисейское управление Ростехнадзора приостановило работу выработок на одном из участков рудника «Октябрьский».
12:00   В Красноярске открывают госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. 11:33   Договоры ОСАГО без техосмотра.
11:06   В борьбу за звание лучшего учителя региона вступил норильчанин Ренат Аскаров.

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13:03   Власти Норильска приняли меры для поддержки бизнеса. 12:39   Студенты Норильского государственного индустриального института стали финалистами XVIII Всероссийской конференции-конкурса студентов и аспирантов «Актуальные проблемы недропользования».
11:42   Осталась всего неделя, чтобы подать заявку на конкурс чтецов «Слово Победы», который организует Городской центр культуры. 11:24   Средне-Невский судостроительный завод в Петербурге построит два пассажирских судна для Красноярского края.
11:01   Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал антикризисные меры поддержки жителей края, а также малого и среднего бизнеса. 10:54   Конкурс юных изобретателей IMAKE вышел на финишную прямую.
10:42   Александр Усс: "Если требования по нераспространению коронавируса соблюдаться не будут, то нужно идти на крайние меры и закрывать всех нарушителей". 10:32   «Норникель» объявил о старте пятого экологического марафона «ПонесЛось!». В этом году к городам-участникам присоединился Красноярск.

 20 апреля 2020 
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15:53   Впервые ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» пройдёт в режиме онлайн-марафона «#75 слов Победы». 15:53   Норильчан приглашают стать участниками нового городского литературного конкурса.
15:52   На Таймыре переиздали уникальную книгу «Происхождение нганасанского народа». 15:50   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с представителями полиции.
14:56   В Норильске набирают педагогов в центр цифрового образования детей. 14:15   Пресс-секретарь президента России анонсировал «решения о дальнейшем режиме» во время эпидемии.
14:03   В России стартовал проект «Судьба солдата. Онлайн». 13:46   Вход запрещен. До 30 апреля посещение городского кладбища прекращено.
13:45   На 12.50 понедельника в Норильске зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки в стационар поступили двое новых пациентов. 12:52   Льготы и выплаты продлят автоматически. Речь о мерах соцподдержки, которые требуют сведений о доходах.
12:48   Стартовал прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе молодежных проектов. 12:15   В Красноярске откроется первый центр КТ-диагностики пациентов с подозрением на COVID-19.
11:14   Основной период ГИА-9 в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля. 11:01   Агентство развития Норильска продолжает реализацию проекта «Бизнес-адаптация».
10:38   На Таймыре обсудили организацию летнего отдыха таймырских школьников в условиях распространения коронавирусной инфекции. 10:29   Читатели "Заполярной Правды", живущие в разных городах и странах, прислали свои фотографии, запечатлевшие их участие в акции #окнаПасхи.
10:19   По данным Роспотребнадзора, к утру понедельника в Норильске по-прежнему трое заболевших коронавирусом.




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