Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43321

22 апреля 2020, 16:17



За сутки в крае зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В Норильске в стационаре по-прежнему пять пациентов.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 3 330 человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 142 человека. Сняты с медицинского наблюдения 12 523 человека за истечением срока наблюдения, за сутки - 392. Обследованы всего 39 325 человек, за последние сутки обследованы 1 141. Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.

Просмотров:221 На 14.00 22 апреля в регионе зарегистрировано 392 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, в том числе 22 случая зарегистрированы за последние сутки. Случаи заболевания регистрируются на 35 территориях края. В среднем за неделю темп прироста составляет 13,1%.Под медицинским наблюдением на дому находятся 3 330 человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 142 человека. Сняты с медицинского наблюдения 12 523 человека за истечением срока наблюдения, за сутки - 392. Обследованы всего 39 325 человек, за последние сутки обследованы 1 141.Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.