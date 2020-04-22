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22 апреля 2020, 16:34



Не без участия «Норникеля» в условиях пандемии увеличился грузооборот Архангельского морского торгового порта.

В условиях пандемии коронавируса и прекращения отгрузки угля в Европу большая часть грузооборота приходится на суда «Норникеля» для Норильского промышленного района через Дудинский морской порт. Также значительная часть груза принадлежит компании «Новатэк» и предназначена для строительства заводов по СПГ на полуостровах Ямал и Гыдан. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:180 По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот порта Архангельск за I квартал 2020 года в целом вырос на 37 процентов и составил 800 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевалка груза выросла на 15 процентов. Количество судозаходов увеличилось на 29 процентов, обработанных вагонов с генеральным грузом - на 23 процента, автомашин - на 35 процентов.В условиях пандемии коронавируса и прекращения отгрузки угля в Европу большая часть грузооборота приходится на суда «Норникеля» для Норильского промышленного района через Дудинский морской порт. Также значительная часть груза принадлежит компании «Новатэк» и предназначена для строительства заводов по СПГ на полуостровах Ямал и Гыдан.Фото Дениса Кожевникова