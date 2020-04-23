Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43323

23 апреля 2020, 10:56



Инфицированные коронавирусом люди, у которых болезнь протекает бессимптомно, могут лечиться амбулаторно. Об этом заявил губернатор Александр Усс.

Как доложил участникам совещания заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов, на сегодняшний день лишь в 4% случаев заражения коронавирусом зафиксирована тяжелая степень заболевания. Порядка 30% – заболевание легкой степени тяжести, 17% – средней. У остальной части заболевших – а это практически половина всех зарегистрированных случаев – коронавирусная инфекция протекает без симптомов. В связи с решением оперативного штаба региона, которое основано на приказе Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 года, жители с лёгкой или бессимптомной формой коронавируса могут проходить лечение амбулаторно. Такой подход позволит избежать чрезмерной загруженности медицинских учреждений и обеспечить их готовность к возможному росту числа пациентов, которые нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. Согласно регламенту решение о направлении человека в стационар или его амбулаторном лечении принимает лечащий врач при наличии добровольного согласия пациента и лиц, с ним проживающих. При амбулаторном лечении врачи обязаны ежедневно проводить дистанционную оценку состояния пациента, а также контролировать здоровье проживающих с ним лиц. Забор биоматериала проводится на третий и одиннадцатый день со дня получения результатов лабораторного исследования. Доставку продуктов питания и гигиенических средств при необходимости пациенты заказывают через службы социальной защиты либо волонтеров. «Мировой опыт и российская практика говорят о том, что максимум 15-20 процентов от общего количества заболевших требуют госпитализации. Поэтому значительная часть тех, у которых выявлена инфекция, будут проходить лечение на дому. Это требует четких и согласованных действий медиков, правоохранительных органов и других задействованных в этом структур. Но на переднем крае должны находиться главы муниципальных образований – вы отвечаете за координацию этого процесса. Центром этой работы должны стать оперативные штабы в территориях», - обратился к главам Александр Усс. Отметим, по состоянию на 22 апреля 2020 года в городах и районах края 101 человек с новой коронавирусной инфекцией проходит лечение на дому.

Просмотров:161 Губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил с главами муниципальных образований соблюдение регламента лечения в амбулаторных условиях людей, заражённых коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный сайт Красноярского края.Как доложил участникам совещания заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов, на сегодняшний день лишь в 4% случаев заражения коронавирусом зафиксирована тяжелая степень заболевания. Порядка 30% – заболевание легкой степени тяжести, 17% – средней. У остальной части заболевших – а это практически половина всех зарегистрированных случаев – коронавирусная инфекция протекает без симптомов.В связи с решением оперативного штаба региона, которое основано на приказе Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 года, жители с лёгкой или бессимптомной формой коронавируса могут проходить лечение амбулаторно. Такой подход позволит избежать чрезмерной загруженности медицинских учреждений и обеспечить их готовность к возможному росту числа пациентов, которые нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.Согласно регламенту решение о направлении человека в стационар или его амбулаторном лечении принимает лечащий врач при наличии добровольного согласия пациента и лиц, с ним проживающих. При амбулаторном лечении врачи обязаны ежедневно проводить дистанционную оценку состояния пациента, а также контролировать здоровье проживающих с ним лиц. Забор биоматериала проводится на третий и одиннадцатый день со дня получения результатов лабораторного исследования. Доставку продуктов питания и гигиенических средств при необходимости пациенты заказывают через службы социальной защиты либо волонтеров.«Мировой опыт и российская практика говорят о том, что максимум 15-20 процентов от общего количества заболевших требуют госпитализации. Поэтому значительная часть тех, у которых выявлена инфекция, будут проходить лечение на дому. Это требует четких и согласованных действий медиков, правоохранительных органов и других задействованных в этом структур. Но на переднем крае должны находиться главы муниципальных образований – вы отвечаете за координацию этого процесса. Центром этой работы должны стать оперативные штабы в территориях», - обратился к главам Александр Усс.Отметим, по состоянию на 22 апреля 2020 года в городах и районах края 101 человек с новой коронавирусной инфекцией проходит лечение на дому.