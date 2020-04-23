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23 апреля 2020, 11:06



Андрей Клишас: «Взаимная поддержка общества и государства – важнейшее условие преодоления кризисных ситуаций».

Так, Клишас считает, что сегодня, когда весь мир столкнулся с масштабным кризисом, обществу и государству необходимо продемонстрировать сплочённость и взаимовыручку для того, чтобы адекватно ответить на вызов, с которым мы столкнулись. Рассуждая о поправках в Конституцию, рассмотрение которых пока отложено на неопределённый срок, сенатор отметил, что необходимость в обеспечении уверенности граждан в завтрашнем дне предопределяет актуальность поправок к высшему правовому акту России. «В поправках значительное внимание уделяется вопросам социальной солидарности, социальных гарантий, доверия граждан к институтам государства. Стабильность социально-экономической политики является отправной точкой дальнейшего развития, поэтому и социальные гарантии и меры, принимаемые государством, не должны ставиться под сомнение в период кризисных ситуаций или быть подвергнуты пересмотру в случае корректировки политического курса. Поддержание законных ожиданий каждого гражданина в вопросе предоставляемых социальных гарантий должно носить устойчивый характер», - считает Андрей Клишас. Также сенатор отметил высокий уровень поддержки населением предлагаемых поправок к Конституции. Так, корректировку о ежегодной индексации пенсий одобряет 91% россиян, доступность и качество медицинского обслуживания – 95%. Это, по мнению Клишаса, указывает на высокую степень правосознания и чувства социальной солидарности российских граждан, а также демонстрирует наличие устойчивого общественного запроса на реализацию комплексной социальной политики государства. «Взаимная поддержка общества и государства – важнейшее условие преодоления кризисных ситуаций. Закрепление в Конституции РФ принципа социального государства предполагает ориентированность деятельности всего государства на обеспечение условий достойного уровня жизни граждан. Для этого государство должно принимать все возможные меры вне зависимости от экономической ситуации», - подчеркнул Андрей Клишас. С полной версией информационных материалов можно ознакомиться по следующим ссылкам: Российская газета Парламентская газета Автор фото: Ирина Яринская

Просмотров:160 Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас накануне опубликовал информационные материалы в российских изданиях, поделившись с читателями мыслями о существующих реалиях в России. Примечательно, что это совпало с датой, на которую ранее было запланировано голосование за поправки в Конституцию РФ.Так, Клишас считает, что сегодня, когда весь мир столкнулся с масштабным кризисом, обществу и государству необходимо продемонстрировать сплочённость и взаимовыручку для того, чтобы адекватно ответить на вызов, с которым мы столкнулись. Рассуждая о поправках в Конституцию, рассмотрение которых пока отложено на неопределённый срок, сенатор отметил, что необходимость в обеспечении уверенности граждан в завтрашнем дне предопределяет актуальность поправок к высшему правовому акту России.«В поправках значительное внимание уделяется вопросам социальной солидарности, социальных гарантий, доверия граждан к институтам государства. Стабильность социально-экономической политики является отправной точкой дальнейшего развития, поэтому и социальные гарантии и меры, принимаемые государством, не должны ставиться под сомнение в период кризисных ситуаций или быть подвергнуты пересмотру в случае корректировки политического курса. Поддержание законных ожиданий каждого гражданина в вопросе предоставляемых социальных гарантий должно носить устойчивый характер», - считает Андрей Клишас.Также сенатор отметил высокий уровень поддержки населением предлагаемых поправок к Конституции. Так, корректировку о ежегодной индексации пенсий одобряет 91% россиян, доступность и качество медицинского обслуживания – 95%. Это, по мнению Клишаса, указывает на высокую степень правосознания и чувства социальной солидарности российских граждан, а также демонстрирует наличие устойчивого общественного запроса на реализацию комплексной социальной политики государства.«Взаимная поддержка общества и государства – важнейшее условие преодоления кризисных ситуаций. Закрепление в Конституции РФ принципа социального государства предполагает ориентированность деятельности всего государства на обеспечение условий достойного уровня жизни граждан. Для этого государство должно принимать все возможные меры вне зависимости от экономической ситуации», - подчеркнул Андрей Клишас.С полной версией информационных материалов можно ознакомиться по следующим ссылкам:Автор фото: Ирина Яринская