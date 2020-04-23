Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43325

23 апреля 2020, 11:25



В Красноярском крае на COVID-19 обследовано более 40 тысяч человек.

В настоящее время любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса. На все лаборатории, проводящие подобные исследования, возложена обязанность незамедлительного информирования Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю при получении положительного результата на COVID-19. Фото: Владимир Макушкин

Просмотров:171 Статистику приводит краевое Управление Роспотребнадзора. На территории Красноярского края сегодня лабораторные исследования выполняют пять лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае, Федеральный Сибирский научно-клинический центр, Центр гигиены и эпидемиологии Красноярска, Норильская межрайонная детская больница, Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства.В настоящее время любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.На все лаборатории, проводящие подобные исследования, возложена обязанность незамедлительного информирования Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю при получении положительного результата на COVID-19.Фото: Владимир Макушкин