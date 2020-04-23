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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
13:24 Ростуризм окажет финансовую помощь в развитии внутреннего и въездного туризма.
13:23 С причалов Дудинки, которые затапливаются паводковыми водами, уже подняты на высокую отметку пять портальных кранов.
13:17 Заполярный транспортный филиал компании «Норникель» в Дудинке готовится к завершению зимней морской навигации и началу паводкового периода.
13:03 «Атомфлот» начинает подготовку экипажей новых универсальных атомоходов для Арктики.
13:02 Первый номер журнала Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) «Арктика-2035. Актуальные вопросы, проблемы, решения» поступил в библиотеки Дудинки.
12:29 Пять тысяч за классное руководство. Более 20 тысяч педагогов края с нового учебного года будут получать дополнительную ежемесячную выплату.
12:29 В крае для находящихся на карантине запустили систему «Дневник здоровья».
11:25 В Красноярском крае на COVID-19 обследовано более 40 тысяч человек.
11:06 Андрей Клишас: «Взаимная поддержка общества и государства – важнейшее условие преодоления кризисных ситуаций».
10:56 Инфицированные коронавирусом люди, у которых болезнь протекает бессимптомно, могут лечиться амбулаторно. Об этом заявил губернатор Александр Усс.
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