Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43326

23 апреля 2020, 12:29



В крае для находящихся на карантине запустили систему «Дневник здоровья».

«Дневники здоровья» разработали по поручению минздрава края. Все персональные сведения о пациентах информационная система получает из регистра по коронавирусу. Обратно в учреждения передается информация из заполненных дневников в автоматическом режиме. Информация о людях, находящихся под наблюдением, вносится в регистр на основании данных ГУ МВД России по Красноярскому края. Кроме того, данные поступают по результатам самообращения граждан в медицинские учреждения или на горячую линию минздрава края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции (8-800-100-56-53). Напомним, на основании приказа краевого минздрава врачи обязаны вносить и своевременно актуализировать сведения о людях, прибывших на территорию страны, и о тех, кто был или находится с ними в контакте, о людях, которые находятся в изоляции в домашних условиях. Все данные вносятся в систему «Регистр по коронавирусу». В дальнейшем специалисты аналитического центра планируют доработать систему, чтобы её могли использовать пациенты, которые получают лечение от коронавирусной инфекции амбулаторно.

Просмотров:112 В крае разработали информационную систему для ведения электронных дневников. Пациенты, которые находятся на самоизоляции под наблюдением поликлиник, будут вносить данные о симптомах, характерных при заболевании коронавирусной инфекцией. В результате за их состоянием здоровья смогут постоянно следить врачи поликлиник.«Дневники здоровья» разработали по поручению минздрава края.Все персональные сведения о пациентах информационная система получает из регистра по коронавирусу. Обратно в учреждения передается информация из заполненных дневников в автоматическом режиме.Информация о людях, находящихся под наблюдением, вносится в регистр на основании данных ГУ МВД России по Красноярскому края. Кроме того, данные поступают по результатам самообращения граждан в медицинские учреждения или на горячую линию минздрава края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции (8-800-100-56-53).Напомним, на основании приказа краевого минздрава врачи обязаны вносить и своевременно актуализировать сведения о людях, прибывших на территорию страны, и о тех, кто был или находится с ними в контакте, о людях, которые находятся в изоляции в домашних условиях. Все данные вносятся в систему «Регистр по коронавирусу».В дальнейшем специалисты аналитического центра планируют доработать систему, чтобы её могли использовать пациенты, которые получают лечение от коронавирусной инфекции амбулаторно.