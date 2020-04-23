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23 апреля 2020, 12:29



Пять тысяч за классное руководство. Более 20 тысяч педагогов края с нового учебного года будут получать дополнительную ежемесячную выплату.

Напомним, с предложением доплачивать учителям за классное руководство президент России Владимир Путин выступил 15 января в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию. Глава государства отметил, что на классных руководителей возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И такая ответственность требует особой поддержки. «Региональные надбавки за классное руководство, которые сейчас выплачиваются учителям, не будут аннулированы. Доплата будет введена как дополнительный стимулирующий фактор», - подчеркнула министр образования Красноярского края Светлана Маковская. За счет средств федерального бюджета в крае на эти цели в 2020 году предусмотрено более 928 млн рублей, в 2021–2022 годах – более 2,7 млрд рублей ежегодно. Ежемесячное денежное вознаграждение будут получать 20 077 учителей.

Просмотров:108 Правительством Красноярского края подписано соглашение с Министерством Просвещения РФ о выделении средств из федерального бюджета на дополнительные ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей педагогам края, которые ведут классное руководство. В эту сумму уже входят районные и северные коэффициенты. Учителя начнут получать доплату уже с сентября 2020 года.Напомним, с предложением доплачивать учителям за классное руководство президент России Владимир Путин выступил 15 января в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию. Глава государства отметил, что на классных руководителей возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И такая ответственность требует особой поддержки.«Региональные надбавки за классное руководство, которые сейчас выплачиваются учителям, не будут аннулированы. Доплата будет введена как дополнительный стимулирующий фактор», - подчеркнула министр образования Красноярского края Светлана Маковская.За счет средств федерального бюджета в крае на эти цели в 2020 году предусмотрено более 928 млн рублей, в 2021–2022 годах – более 2,7 млрд рублей ежегодно.Ежемесячное денежное вознаграждение будут получать 20 077 учителей.