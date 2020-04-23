Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43328

23 апреля 2020, 13:02



Первый номер журнала Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) «Арктика-2035. Актуальные вопросы, проблемы, решения» поступил в библиотеки Дудинки.

Авторами ежеквартального издания стали члены экспертного совета Проектного офиса развития Арктики общероссийской площадки для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. «Журнал станет своего рода виртуальным центром арктических компетенций, площадкой для обмена мнениями, позволит лучше доносить знания об Арктике до представителей власти, бизнеса и широкой общественности», — считает главный редактор издания, координатор по СМИ Марина Горецкая. В первом номере читатели смогут прочесть материалы о формировании экологической культуры, возможностях использования канадского опыта в системе обращения с коммунальными отходами, создании интернет-платформы «Арктика-2035», а также познакомиться с докладами заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова и руководителя экономической секции Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Юрия Важенина. К слову, одним из результатов совместной работы норильчан и Проектного офиса развития Арктики стало принятие к рассмотрению на уровне правительства РФ ряда предложений по развитию инфраструктуры Большого Норильска и некоторым стратегическим направлениям развития территории.

Просмотров:97 Именно здесь под эгидой ПОРА проходила одна из последних видеоконференций с участием представителей Большого Норильска и «Норникеля», посвящённая государственно-частному партнёрству в области жилищного строительства, коммунальной сферы и целому ряду других проблем Заполярья.Авторами ежеквартального издания стали члены экспертного совета Проектного офиса развития Арктики общероссийской площадки для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики.«Журнал станет своего рода виртуальным центром арктических компетенций, площадкой для обмена мнениями, позволит лучше доносить знания об Арктике до представителей власти, бизнеса и широкой общественности», — считает главный редактор издания, координатор по СМИ Марина Горецкая.В первом номере читатели смогут прочесть материалы о формировании экологической культуры, возможностях использования канадского опыта в системе обращения с коммунальными отходами, создании интернет-платформы «Арктика-2035», а также познакомиться с докладами заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова и руководителя экономической секции Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Юрия Важенина.К слову, одним из результатов совместной работы норильчан и Проектного офиса развития Арктики стало принятие к рассмотрению на уровне правительства РФ ряда предложений по развитию инфраструктуры Большого Норильска и некоторым стратегическим направлениям развития территории.