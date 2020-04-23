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23 апреля 2020, 13:03



«Атомфлот» начинает подготовку экипажей новых универсальных атомоходов для Арктики.

В апреле Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота объявило открытый конкурс в электронной форме на оказание платных образовательных услуг по программам подготовки эксплуатационного персонала атомоходов. На обучение персонала планируется потратить почти 23 млн рублей. Согласно данным ЕИС в сфере закупок, заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 мая. Подведение итогов запланировано на 22 мая 2020 года. Как следует из технического задания, обучение должны пройти 169 представителей заказчика. В экипаж атомного ледокола входят не только моряки и специалисты в области атомной энергетики и эксплуатации атомных энергетических установок, но и гидрографы, гидрологи, водолазы, пилоты бортовых вертолетов, механики, электромеханики, буфетчики, уборщики помещений и многие другие специалисты. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:98 Головным судном новой серии 22220 является атомный ледокол «Арктика», первым серийным – «Сибирь», следующим – «Урал». Основным районом эксплуатации ледоколов станут устье реки Енисей до порта Дудинка, Обская губа, Карское, Баренцево, Печорское моря, Западный район Арктики, в том числе его мелководные районы.В апреле Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота объявило открытый конкурс в электронной форме на оказание платных образовательных услуг по программам подготовки эксплуатационного персонала атомоходов. На обучение персонала планируется потратить почти 23 млн рублей.Согласно данным ЕИС в сфере закупок, заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 мая. Подведение итогов запланировано на 22 мая 2020 года.Как следует из технического задания, обучение должны пройти 169 представителей заказчика. В экипаж атомного ледокола входят не только моряки и специалисты в области атомной энергетики и эксплуатации атомных энергетических установок, но и гидрографы, гидрологи, водолазы, пилоты бортовых вертолетов, механики, электромеханики, буфетчики, уборщики помещений и многие другие специалисты.Фото Дениса Кожевникова