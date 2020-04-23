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23 апреля 2020, 13:17



Заполярный транспортный филиал компании «Норникель» в Дудинке готовится к завершению зимней морской навигации и началу паводкового периода.

Порядка 80% грузооборота традиционно составляют материалы и оборудование, принадлежащие компании. Остальное — товары бытового назначения и продовольствие. Эффективная организация работы Заполярного транспортного филиала позволила обрабатывать суда корпоративного флота без задержек и оперативно направлять грузы промышленного назначения. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:92 За полгода навигации докеры морского порта Дудинка обработали 678 тысяч тонн грузов различного назначения в обоих направлениях. Погрузочно-разгрузочные работы выполнены на 39 судозаходах корпоративного флота «Норникеля» - пяти контейнеровозах высшего ледового класса и танкере. До начала межнавигационной паузы, длящейся около месяца, портовикам предстоит еще восемь раз разгрузить и загрузить морские суда. На них в Дудинку доставят около 58,5 тысячи тонн грузов.Порядка 80% грузооборота традиционно составляют материалы и оборудование, принадлежащие компании. Остальное — товары бытового назначения и продовольствие. Эффективная организация работы Заполярного транспортного филиала позволила обрабатывать суда корпоративного флота без задержек и оперативно направлять грузы промышленного назначения.Фото Дениса Кожевникова