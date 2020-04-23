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23 апреля 2020, 13:23



С причалов Дудинки, которые затапливаются паводковыми водами, уже подняты на высокую отметку пять портальных кранов.

Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:79 До начала затопления производственных площадей вывезут в безопасное место более 8 тысяч тонн грузов и несколько сотен контейнеров, 12 мобильных портовых кранов Liebherr и объекты портовой инфраструктуры – балки, подстанции, мобильные бытовые и хозяйственные помещения, коммуникации. По предварительным прогнозам, затопление причалов ЗТФ, расположенных на восьмиметровой отметке, начнётся с 10-15 мая. Ледоход в районе Дудинки ожидается с 20 по 25 мая. Зимняя морская навигация длилась в Дудинке с 1 ноября 2019 года.Фото Дениса Кожевникова