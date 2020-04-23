Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43332

23 апреля 2020, 13:24



Ростуризм окажет финансовую помощь в развитии внутреннего и въездного туризма.

Претендовать на получение субсидии из бюджета могут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие опыт работы в сфере туризма и гостеприимства не менее шести месяцев. Для этого они должны будут представить свои проекты, направленные на увеличение объема туристских услуг, числа ночевок, численности работников туристской отрасли, или создание и развитие инклюзивного туризма. Максимальная сумма гранта – 3 млн рублей. При этом получатель гранта должен будет вложить в проект собственные средства - не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. Гранты предоставляются в том числе на приобретение туристского оборудования, модульных гостиниц, специализированной техники, спортивного инвентаря. При выборе победителей будет оцениваться социально-экономическое значение проекта, его ориентированность на расширение предложения туристского продукта, наличие рынка продаж и опыт реализации подобных проектов у претендента на грант. С 2020 года на грантовую поддержку предпринимателей и общественных организаций в сфере туризма в федеральном бюджете заложено 54 млн руб. в год. Подробные правила предоставления субсидий можно изучить тут: https://drive.google.com/file/d/1bFAcAB6g46opopzdIabZmbhS4xkPVBJS/view. Специалисты направления «Развитие туризма» Агентства развития Норильска готовы оказать помощь в подготовке и подаче проекта на грантовый конкурс. За консультациями обращаться в будни с 10 до 18 часов по телефону 8-950-431-07-79. Фото: Михаил Маклаков

Просмотров:92 Ведомство объявило конкурс на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.Претендовать на получение субсидии из бюджета могут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие опыт работы в сфере туризма и гостеприимства не менее шести месяцев. Для этого они должны будут представить свои проекты, направленные на увеличение объема туристских услуг, числа ночевок, численности работников туристской отрасли, или создание и развитие инклюзивного туризма.Максимальная сумма гранта – 3 млн рублей. При этом получатель гранта должен будет вложить в проект собственные средства - не менее 30% от объема запрашиваемого гранта.Гранты предоставляются в том числе на приобретение туристского оборудования, модульных гостиниц, специализированной техники, спортивного инвентаря.При выборе победителей будет оцениваться социально-экономическое значение проекта, его ориентированность на расширение предложения туристского продукта, наличие рынка продаж и опыт реализации подобных проектов у претендента на грант.С 2020 года на грантовую поддержку предпринимателей и общественных организаций в сфере туризма в федеральном бюджете заложено 54 млн руб. в год.Подробные правила предоставления субсидий можно изучить тут: https://drive.google.com/file/d/1bFAcAB6g46opopzdIabZmbhS4xkPVBJS/view.Специалисты направления «Развитие туризма» Агентства развития Норильска готовы оказать помощь в подготовке и подаче проекта на грантовый конкурс. За консультациями обращаться в будни с 10 до 18 часов по телефону 8-950-431-07-79.Фото: Михаил Маклаков