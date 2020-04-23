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23 апреля 2020, 13:24

Ростуризм окажет финансовую помощь в развитии внутреннего и въездного туризма.


Ведомство объявило конкурс на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.
Претендовать на получение субсидии из бюджета могут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие опыт работы в сфере туризма и гостеприимства не менее шести месяцев. Для этого они должны будут представить свои проекты, направленные на увеличение объема туристских услуг, числа ночевок, численности работников туристской отрасли, или создание и развитие инклюзивного туризма.
Максимальная сумма гранта – 3 млн рублей. При этом получатель гранта должен будет вложить в проект собственные средства - не менее 30% от объема запрашиваемого гранта.
Гранты предоставляются в том числе на приобретение туристского оборудования, модульных гостиниц, специализированной техники, спортивного инвентаря.
При выборе победителей будет оцениваться социально-экономическое значение проекта, его ориентированность на расширение предложения туристского продукта, наличие рынка продаж и опыт реализации подобных проектов у претендента на грант.
С 2020 года на грантовую поддержку предпринимателей и общественных организаций в сфере туризма в федеральном бюджете заложено 54 млн руб. в год.
Подробные правила предоставления субсидий можно изучить тут: https://drive.google.com/file/d/1bFAcAB6g46opopzdIabZmbhS4xkPVBJS/view.
Специалисты направления «Развитие туризма» Агентства развития Норильска готовы оказать помощь в подготовке и подаче проекта на грантовый конкурс. За консультациями обращаться в будни с 10 до 18 часов по телефону 8-950-431-07-79.
Фото: Михаил Маклаков
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    Список новостей

 23 апреля 2020 
13:24   Ростуризм окажет финансовую помощь в развитии внутреннего и въездного туризма. 13:23   С причалов Дудинки, которые затапливаются паводковыми водами, уже подняты на высокую отметку пять портальных кранов.
13:17   Заполярный транспортный филиал компании «Норникель» в Дудинке готовится к завершению зимней морской навигации и началу паводкового периода. 13:03   «Атомфлот» начинает подготовку экипажей новых универсальных атомоходов для Арктики.
13:02   Первый номер журнала Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) «Арктика-2035. Актуальные вопросы, проблемы, решения» поступил в библиотеки Дудинки. 12:29   Пять тысяч за классное руководство. Более 20 тысяч педагогов края с нового учебного года будут получать дополнительную ежемесячную выплату.
12:29   В крае для находящихся на карантине запустили систему «Дневник здоровья». 11:25   В Красноярском крае на COVID-19 обследовано более 40 тысяч человек.
11:06   Андрей Клишас: «Взаимная поддержка общества и государства – важнейшее условие преодоления кризисных ситуаций». 10:56   Инфицированные коронавирусом люди, у которых болезнь протекает бессимптомно, могут лечиться амбулаторно. Об этом заявил губернатор Александр Усс.

 22 апреля 2020 
16:34   Не без участия «Норникеля» в условиях пандемии увеличился грузооборот Архангельского морского торгового порта. 16:17   За сутки в крае зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В Норильске в стационаре по-прежнему пять пациентов.
16:14   Пять компаний намерены стать резидентами территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманске. 15:44   Направить материнский капитал на погашение кредита можно через банк.
15:18   Градсовет одобрил возвращение «Олимпийцев». 15:17   Жительница Норильска лишилась 245 тысяч рублей.
13:59   Волонтёры корпоративной программы «Комбинат добра» подготовили продуктовые наборы для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 13:34   Сегодня Дворец спорта «Арктика» отмечает свой полувековой юбилей.
13:28   Память о своих воевавших родственниках можно увековечить на мемориале «Дорога памяти». 12:24   Скоро паводок. В Заполярном транспортном филиале в Дудинке началась подготовка причалов порта к паводку.
12:21   Телепроект "Моя школа в online" поможет старшеклассникам подготовиться к экзаменам. 12:16   Енисейское управление Ростехнадзора приостановило работу выработок на одном из участков рудника «Октябрьский».
12:00   В Красноярске открывают госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. 11:33   Договоры ОСАГО без техосмотра.
11:06   В борьбу за звание лучшего учителя региона вступил норильчанин Ренат Аскаров.

 21 апреля 2020 
18:55   Онлайн-опрос о коронавирусе. 17:23   Безработные жители края получат выплату на детей.
16:20   Клубы Париматч-Суперлиги узнали соперников по групповому этапу виртуального мини-футбольного турнира, победителя которого впервые изберут болельщики. 15:21   Пенсионер? Сиди дома! Александр Усс рекомендовал красноярским пенсионерам не ходить в магазины после обеда.
15:10   Заводской «Подсолнух». Сегодня на «Надежде» открылся продуктовый магазин популярной торговой сети. 15:00   370 человек в Красноярском крае сегодня заражены коронавирусной инфекцией, из них – пятеро норильчан.
14:36   Норильчанка лишилась 300 тысяч рублей при попытке продать массажную кровать на одном из популярных интернет-сайтов. 13:05   На дорогах города ведутся противопаводковые мероприятия.
13:03   Власти Норильска приняли меры для поддержки бизнеса. 12:39   Студенты Норильского государственного индустриального института стали финалистами XVIII Всероссийской конференции-конкурса студентов и аспирантов «Актуальные проблемы недропользования».
11:42   Осталась всего неделя, чтобы подать заявку на конкурс чтецов «Слово Победы», который организует Городской центр культуры. 11:24   Средне-Невский судостроительный завод в Петербурге построит два пассажирских судна для Красноярского края.
11:01   Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал антикризисные меры поддержки жителей края, а также малого и среднего бизнеса. 10:54   Конкурс юных изобретателей IMAKE вышел на финишную прямую.
10:42   Александр Усс: "Если требования по нераспространению коронавируса соблюдаться не будут, то нужно идти на крайние меры и закрывать всех нарушителей". 10:32   «Норникель» объявил о старте пятого экологического марафона «ПонесЛось!». В этом году к городам-участникам присоединился Красноярск.

 20 апреля 2020 
18:35   В канун Пасхи не стало замечательной норильчанки Ольги Сапрыкиной, которая верно хранила память о своих знаменитых родителях - Григории и Марфе Сапрыкиных. 16:23   В этом году весенняя охота будет открыта только на севере края.
15:53   Впервые ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» пройдёт в режиме онлайн-марафона «#75 слов Победы». 15:53   Норильчан приглашают стать участниками нового городского литературного конкурса.
15:52   На Таймыре переиздали уникальную книгу «Происхождение нганасанского народа». 15:50   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с представителями полиции.
14:56   В Норильске набирают педагогов в центр цифрового образования детей. 14:15   Пресс-секретарь президента России анонсировал «решения о дальнейшем режиме» во время эпидемии.
14:03   В России стартовал проект «Судьба солдата. Онлайн».




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