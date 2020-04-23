Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43333

23 апреля 2020, 17:09



За последние сутки счет заболевших коронавирусом перевалил за 400 человек. В Норильске, к счастью, всё стабильно: пять пациентов в инфекционной больнице.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 3 234 человека, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 210. Сняты с медицинского наблюдения 12 829 человек, за последние сутки - 306. Обследованы 41 299 жителей Красноярья, из них за последние сутки обследованы 1 974. Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:382 На 14.00 23 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 427 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 37 территориях края. Темп прироста 8,9%, ниже, чем в предыдущие сутки.Под медицинским наблюдением на дому находятся 3 234 человека, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 210. Сняты с медицинского наблюдения 12 829 человек, за последние сутки - 306. Обследованы 41 299 жителей Красноярья, из них за последние сутки обследованы 1 974.Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.Фото Дениса Кожевникова