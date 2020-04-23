Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43334

23 апреля 2020, 17:37



Сотрудников всех служб норильского аэропорта и транспортной полиции проверили на наличие вируса COVID-19.

Тестирование проводится в лаборатории на базе городской поликлиники № 1 сотрудниками специальной профильной лаборатории детской больницы. Забор проб производится по мере прибытия групп людей в согласовании с представителями направляющей организации. По словам главного врача детской больницы Игоря Зайчика, проверка носит профилактический характер, проводится у людей без каких-либо симптомов заболевания, но подверженных потенциальному риску заражения: множественным контактам с приезжающими. Тесты закуплены компанией «Норникель». Результаты тестирования можно увидеть уже через пару часов. В случае если тест окажется положительным, его для подтверждения оправляют в лабораторию красноярского Центра гигиены и эпидемиологии, а в Норильске предпринимают предписанные медико-административные меры. Сегодня тестирование прошли сотрудники линейного отдела полиции на транспорте, службы авиационной безопасности и водители отдельных подразделений Заполярного филиала. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:261 В Норильске проведено тестирование на коронавирус первых организованных групп работников транспорта и сопряженных с ним производств. Первоочередность тестируемых связана с особенностями работы в так называемой группе риска - с прибывающими в Норильск пассажирами в различных службах аэропорта: на перевозке прибывших, оформлении документов и сопутствующей административной работе.Тестирование проводится в лаборатории на базе городской поликлиники № 1 сотрудниками специальной профильной лаборатории детской больницы. Забор проб производится по мере прибытия групп людей в согласовании с представителями направляющей организации.По словам главного врача детской больницы Игоря Зайчика, проверка носит профилактический характер, проводится у людей без каких-либо симптомов заболевания, но подверженных потенциальному риску заражения: множественным контактам с приезжающими. Тесты закуплены компанией «Норникель».Результаты тестирования можно увидеть уже через пару часов. В случае если тест окажется положительным, его для подтверждения оправляют в лабораторию красноярского Центра гигиены и эпидемиологии, а в Норильске предпринимают предписанные медико-административные меры.Сегодня тестирование прошли сотрудники линейного отдела полиции на транспорте, службы авиационной безопасности и водители отдельных подразделений Заполярного филиала.Фото Дениса Кожевникова