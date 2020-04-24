Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43335

24 апреля 2020, 11:19



Цены не повышать! Прокуратура Норильска контролирует ценники на прилавках продуктовых магазинов.

С 30 марта по 20 апреля на этот номер уже обратились 20 норильчан, по информации которых организованы проверки 12 торговых точек. При проверке в одной из торговых сетей установлено, что при продаже круп (гречка-ядрица, перловка, пшено, рис шлифованный), макаронных изделий, муки и подсолнечного масла допущено превышение максимально допустимой торговой надбавки от 4% до 130%. Эту надбавку регламентирует постановление совета администрации Красноярского края. Это нарушение стало основанием для внесения представления владельцу сети и возбуждения дела об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора. Устранение нарушений и рассмотрение дела находятся на контроле прокуратуры города. Всего за этот период прокуратурой города внесено три представления, возбуждено два дела об административном правонарушении. В отношении пяти предпринимателей проверки продолжаются. Фото Николая Щипко

Просмотров:225 Для профилактики нарушений в сфере ценообразования на социально значимые продукты в прокуратуре организована горячая линия по номеру 46-39-64 (с 10.00 до 18.00 по будням).С 30 марта по 20 апреля на этот номер уже обратились 20 норильчан, по информации которых организованы проверки 12 торговых точек.При проверке в одной из торговых сетей установлено, что при продаже круп (гречка-ядрица, перловка, пшено, рис шлифованный), макаронных изделий, муки и подсолнечного масла допущено превышение максимально допустимой торговой надбавки от 4% до 130%. Эту надбавку регламентирует постановление совета администрации Красноярского края. Это нарушение стало основанием для внесения представления владельцу сети и возбуждения дела об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора. Устранение нарушений и рассмотрение дела находятся на контроле прокуратуры города.Всего за этот период прокуратурой города внесено три представления, возбуждено два дела об административном правонарушении. В отношении пяти предпринимателей проверки продолжаются.Фото Николая Щипко