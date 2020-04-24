Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43336

24 апреля 2020, 11:19



Борьба на своей территории. «Норникель» продолжает активные действия по борьбе с коронавирусом.

К этой группе работников относятся: все сотрудники аэропорта "Норильск", которые работают в тесном контакте с прибывающими пассажирами; персонал, который доставляет людей после прилета в Норильск, Дудинку, Кайеркан и Талнах. А также те, кто взаимодействует с большим количеством людей - работники торговой сети «Подсолнух»; волонтеры, доставляющие продукты гражданам на самоизоляции. К этому же числу работников относятся полицейские, которые тесно взаимодействуют с населением на территории. По словам заместителя директора ЗФ "Норникеля" по персоналу и социальной политике Анастасии Перфильевой, в этот же перечень справедливо внести работников тех структур компании, от которых зависит жизнедеятельность всего НПР. - В частности, это НТЭК. Если не будет воды и тепла, то не будет ничего, – прокомментировала Анастасия Перфильева. - Далее график будет выстраиваться, в него будет включен персонал других предприятий. Фото: Денис Кожевников

Просмотров:264 Компания закупила 17 892 теста для выявления COVID-19 и со вчерашнего дня начала организованное тестирование работников группы риска. К ней относятся подразделения Заполярного филиала, наиболее часто контактирующие в силу своих профессиональных обязанностей с прибывающими в Норильск лицами.К этой группе работников относятся: все сотрудники аэропорта "Норильск", которые работают в тесном контакте с прибывающими пассажирами; персонал, который доставляет людей после прилета в Норильск, Дудинку, Кайеркан и Талнах. А также те, кто взаимодействует с большим количеством людей - работники торговой сети «Подсолнух»; волонтеры, доставляющие продукты гражданам на самоизоляции. К этому же числу работников относятся полицейские, которые тесно взаимодействуют с населением на территории.По словам заместителя директора ЗФ "Норникеля" по персоналу и социальной политике Анастасии Перфильевой, в этот же перечень справедливо внести работников тех структур компании, от которых зависит жизнедеятельность всего НПР.- В частности, это НТЭК. Если не будет воды и тепла, то не будет ничего, – прокомментировала Анастасия Перфильева. - Далее график будет выстраиваться, в него будет включен персонал других предприятий.Фото: Денис Кожевников