Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/43337
24 апреля 2020, 11:39

Терминалы для передачи показаний счетчиков. В Кайеркане продолжается цифровизация ЖКХ.


В Норильске продолжается внедрение сервисов системы «Умный город». В Кайеркане эту работу ведёт управляющая компания «Северный управдом».
Специалисты компании начали установку информационных киосков для отправки показаний приборов учета и оперативного информирования о событиях на территории обслуживания. Терминалы входят в перечень стандартов качества сервиса для управляющих компаний, принятых Минстроем России. Решение об установке терминалов было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, когда управляющие компании работают с населением в ограниченном режиме. Передача показаний счетчиков электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения в режиме онлайн позволит повысить платежную дисциплину и улучшить взаимодействие с собственниками. Таким образом, «Северный управдом» оперативно выполнил многочисленные пожелания жителей, неоднократно обращавшихся с такой просьбой.
Как пояснили в «Северном управдоме», эти терминалы - дополнительный способ передачи показаний: «Никто не запрещает гражданам по-прежнему передавать данные, например, по телефону, но пользоваться терминалом часто бывает удобнее: нет очереди, нет опасений не дозвониться, плюс не будет ошибки в передаче данных, ведь вы сами вводите нужные цифры», - пояснили специалисты.
Информационный киоск также дает возможность изучить информацию о компании, обслуживаемых домах и узнать оперативные новости. Терминалы шаговой доступности становятся многофункциональными, ориентированы на бесконтактное взаимодействие без очередей, отсутствует необходимость посещения управляющей организации.
Отметим, что «Северный управдом» является участником программы арктических отделений РСПП по цифровизации удаленных территорий России. Компания входит в число лидеров по реализации проектов создания системы «Умный город» в северных моногородах.
Терминалы установят до майских праздников по трём адресам: ул. Первомайская, 11; ул. Школьная, 14, и ул. Победы 1/1. «Выбраны магазины поближе к жильцам, которые кайерканцы часто посещают», - заключили в управляющей компании.
Просмотров:195
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 24 апреля 2020 
14:27   Краевой минздрав согласился с тем, что зданию детской больницы в Норильске требуется ремонт. 12:38   Тяжёлых больных коронавирусом будут доставлять в Красноярск на вертолётах.
12:00   Президент «Норникеля» стал одним из лидеров топа инвесторов в борьбе с коронавирусом. 11:39   Терминалы для передачи показаний счетчиков. В Кайеркане продолжается цифровизация ЖКХ.
11:19   Борьба на своей территории. «Норникель» продолжает активные действия по борьбе с коронавирусом. 11:19   Цены не повышать! Прокуратура Норильска контролирует ценники на прилавках продуктовых магазинов.

 23 апреля 2020 
17:37   Сотрудников всех служб норильского аэропорта и транспортной полиции проверили на наличие вируса COVID-19. 17:09   За последние сутки счет заболевших коронавирусом перевалил за 400 человек. В Норильске, к счастью, всё стабильно: пять пациентов в инфекционной больнице.
13:24   Ростуризм окажет финансовую помощь в развитии внутреннего и въездного туризма. 13:23   С причалов Дудинки, которые затапливаются паводковыми водами, уже подняты на высокую отметку пять портальных кранов.
13:17   Заполярный транспортный филиал компании «Норникель» в Дудинке готовится к завершению зимней морской навигации и началу паводкового периода. 13:03   «Атомфлот» начинает подготовку экипажей новых универсальных атомоходов для Арктики.
13:02   Первый номер журнала Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) «Арктика-2035. Актуальные вопросы, проблемы, решения» поступил в библиотеки Дудинки. 12:29   Пять тысяч за классное руководство. Более 20 тысяч педагогов края с нового учебного года будут получать дополнительную ежемесячную выплату.
12:29   В крае для находящихся на карантине запустили систему «Дневник здоровья». 11:25   В Красноярском крае на COVID-19 обследовано более 40 тысяч человек.
11:06   Андрей Клишас: «Взаимная поддержка общества и государства – важнейшее условие преодоления кризисных ситуаций». 10:56   Инфицированные коронавирусом люди, у которых болезнь протекает бессимптомно, могут лечиться амбулаторно. Об этом заявил губернатор Александр Усс.

 22 апреля 2020 
16:34   Не без участия «Норникеля» в условиях пандемии увеличился грузооборот Архангельского морского торгового порта. 16:17   За сутки в крае зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В Норильске в стационаре по-прежнему пять пациентов.
16:14   Пять компаний намерены стать резидентами территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманске. 15:44   Направить материнский капитал на погашение кредита можно через банк.
15:18   Градсовет одобрил возвращение «Олимпийцев». 15:17   Жительница Норильска лишилась 245 тысяч рублей.
13:59   Волонтёры корпоративной программы «Комбинат добра» подготовили продуктовые наборы для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 13:34   Сегодня Дворец спорта «Арктика» отмечает свой полувековой юбилей.
13:28   Память о своих воевавших родственниках можно увековечить на мемориале «Дорога памяти». 12:24   Скоро паводок. В Заполярном транспортном филиале в Дудинке началась подготовка причалов порта к паводку.
12:21   Телепроект "Моя школа в online" поможет старшеклассникам подготовиться к экзаменам. 12:16   Енисейское управление Ростехнадзора приостановило работу выработок на одном из участков рудника «Октябрьский».
12:00   В Красноярске открывают госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. 11:33   Договоры ОСАГО без техосмотра.
11:06   В борьбу за звание лучшего учителя региона вступил норильчанин Ренат Аскаров.

 21 апреля 2020 
18:55   Онлайн-опрос о коронавирусе. 17:23   Безработные жители края получат выплату на детей.
16:20   Клубы Париматч-Суперлиги узнали соперников по групповому этапу виртуального мини-футбольного турнира, победителя которого впервые изберут болельщики. 15:21   Пенсионер? Сиди дома! Александр Усс рекомендовал красноярским пенсионерам не ходить в магазины после обеда.
15:10   Заводской «Подсолнух». Сегодня на «Надежде» открылся продуктовый магазин популярной торговой сети. 15:00   370 человек в Красноярском крае сегодня заражены коронавирусной инфекцией, из них – пятеро норильчан.
14:36   Норильчанка лишилась 300 тысяч рублей при попытке продать массажную кровать на одном из популярных интернет-сайтов. 13:05   На дорогах города ведутся противопаводковые мероприятия.
13:03   Власти Норильска приняли меры для поддержки бизнеса. 12:39   Студенты Норильского государственного индустриального института стали финалистами XVIII Всероссийской конференции-конкурса студентов и аспирантов «Актуальные проблемы недропользования».
11:42   Осталась всего неделя, чтобы подать заявку на конкурс чтецов «Слово Победы», который организует Городской центр культуры. 11:24   Средне-Невский судостроительный завод в Петербурге построит два пассажирских судна для Красноярского края.
11:01   Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал антикризисные меры поддержки жителей края, а также малого и среднего бизнеса. 10:54   Конкурс юных изобретателей IMAKE вышел на финишную прямую.
10:42   Александр Усс: "Если требования по нераспространению коронавируса соблюдаться не будут, то нужно идти на крайние меры и закрывать всех нарушителей". 10:32   «Норникель» объявил о старте пятого экологического марафона «ПонесЛось!». В этом году к городам-участникам присоединился Красноярск.

 20 апреля 2020 
18:35   В канун Пасхи не стало замечательной норильчанки Ольги Сапрыкиной, которая верно хранила память о своих знаменитых родителях - Григории и Марфе Сапрыкиных.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх