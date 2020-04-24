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24 апреля 2020, 11:39



Терминалы для передачи показаний счетчиков. В Кайеркане продолжается цифровизация ЖКХ.

Специалисты компании начали установку информационных киосков для отправки показаний приборов учета и оперативного информирования о событиях на территории обслуживания. Терминалы входят в перечень стандартов качества сервиса для управляющих компаний, принятых Минстроем России. Решение об установке терминалов было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, когда управляющие компании работают с населением в ограниченном режиме. Передача показаний счетчиков электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения в режиме онлайн позволит повысить платежную дисциплину и улучшить взаимодействие с собственниками. Таким образом, «Северный управдом» оперативно выполнил многочисленные пожелания жителей, неоднократно обращавшихся с такой просьбой. Как пояснили в «Северном управдоме», эти терминалы - дополнительный способ передачи показаний: «Никто не запрещает гражданам по-прежнему передавать данные, например, по телефону, но пользоваться терминалом часто бывает удобнее: нет очереди, нет опасений не дозвониться, плюс не будет ошибки в передаче данных, ведь вы сами вводите нужные цифры», - пояснили специалисты. Информационный киоск также дает возможность изучить информацию о компании, обслуживаемых домах и узнать оперативные новости. Терминалы шаговой доступности становятся многофункциональными, ориентированы на бесконтактное взаимодействие без очередей, отсутствует необходимость посещения управляющей организации. Отметим, что «Северный управдом» является участником программы арктических отделений РСПП по цифровизации удаленных территорий России. Компания входит в число лидеров по реализации проектов создания системы «Умный город» в северных моногородах. Терминалы установят до майских праздников по трём адресам: ул. Первомайская, 11; ул. Школьная, 14, и ул. Победы 1/1. «Выбраны магазины поближе к жильцам, которые кайерканцы часто посещают», - заключили в управляющей компании.

Просмотров:195 В Норильске продолжается внедрение сервисов системы «Умный город». В Кайеркане эту работу ведёт управляющая компания «Северный управдом».Специалисты компании начали установку информационных киосков для отправки показаний приборов учета и оперативного информирования о событиях на территории обслуживания. Терминалы входят в перечень стандартов качества сервиса для управляющих компаний, принятых Минстроем России. Решение об установке терминалов было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, когда управляющие компании работают с населением в ограниченном режиме. Передача показаний счетчиков электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения в режиме онлайн позволит повысить платежную дисциплину и улучшить взаимодействие с собственниками. Таким образом, «Северный управдом» оперативно выполнил многочисленные пожелания жителей, неоднократно обращавшихся с такой просьбой.Как пояснили в «Северном управдоме», эти терминалы - дополнительный способ передачи показаний: «Никто не запрещает гражданам по-прежнему передавать данные, например, по телефону, но пользоваться терминалом часто бывает удобнее: нет очереди, нет опасений не дозвониться, плюс не будет ошибки в передаче данных, ведь вы сами вводите нужные цифры», - пояснили специалисты.Информационный киоск также дает возможность изучить информацию о компании, обслуживаемых домах и узнать оперативные новости. Терминалы шаговой доступности становятся многофункциональными, ориентированы на бесконтактное взаимодействие без очередей, отсутствует необходимость посещения управляющей организации.Отметим, что «Северный управдом» является участником программы арктических отделений РСПП по цифровизации удаленных территорий России. Компания входит в число лидеров по реализации проектов создания системы «Умный город» в северных моногородах.Терминалы установят до майских праздников по трём адресам: ул. Первомайская, 11; ул. Школьная, 14, и ул. Победы 1/1. «Выбраны магазины поближе к жильцам, которые кайерканцы часто посещают», - заключили в управляющей компании.