Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43338

24 апреля 2020, 12:00



Президент «Норникеля» стал одним из лидеров топа инвесторов в борьбе с коронавирусом.

На первом месте оказался создатель Twitter Джек Дорси (1 млрд долларов), а на втором — президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он инвестировал в борьбу с коронавирусом в общей сложности более $140 млн (10,5 млрд рублей), распределив средства на модернизацию и медицинское обеспечение, а также на поддержку социальной стабильности и малого бизнеса в регионах. Кроме них, в списке — соучредитель Microsoft Билл Гейтс ($100 млн), глава Amazon Джефф Безос ($100 млн), глава Facebook Марк Цукерберг ($25 млн) и соучредитель Alibaba Джек Ма ($14,5 млн). «Очевидно, что Дорси и Потанин, которые далеко не самые богатые люди на планете, оказались самыми отзывчивыми и социально ответственными личностями», — резюмирует Space Coast Daily. Средства, которые «Норникель» жертвует на борьбу с пандемией, направлены на приобретение медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для местных медицинских учреждений, операционных площадок компании и сотрудников, а также на оказание дополнительной поддержки сотрудникам компании и малым и средним предприятиям, расположенным в регионах присутствия «Норникеля». Например, для Красноярского края «Норникель» оплатил покупку 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 20 мониторов состояния пациентов, 4 цифровых рентгеновских аппаратов и другого медицинского оборудования и принадлежностей на общую сумму 120 млн рублей для Норильска и медицинских учреждений региона. В апреле 2020 года компания потратит на закупку медицинского оборудования, средств защиты и развитие медицинской инфраструктуры порядка 3 млрд рублей. Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств на поддержку общественных организаций в условиях эпидемии. Фото из архива ЗП

Просмотров:150 Иностранные издания сравнили размеры пожертвований богатейших, по версии Forbes, людей мира на борьбу с коронавирусом.На первом месте оказался создатель Twitter Джек Дорси (1 млрд долларов), а на втором — президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он инвестировал в борьбу с коронавирусом в общей сложности более $140 млн (10,5 млрд рублей), распределив средства на модернизацию и медицинское обеспечение, а также на поддержку социальной стабильности и малого бизнеса в регионах.Кроме них, в списке — соучредитель Microsoft Билл Гейтс ($100 млн), глава Amazon Джефф Безос ($100 млн), глава Facebook Марк Цукерберг ($25 млн) и соучредитель Alibaba Джек Ма ($14,5 млн).«Очевидно, что Дорси и Потанин, которые далеко не самые богатые люди на планете, оказались самыми отзывчивыми и социально ответственными личностями», — резюмирует Space Coast Daily.Средства, которые «Норникель» жертвует на борьбу с пандемией, направлены на приобретение медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для местных медицинских учреждений, операционных площадок компании и сотрудников, а также на оказание дополнительной поддержки сотрудникам компании и малым и средним предприятиям, расположенным в регионах присутствия «Норникеля».Например, для Красноярского края «Норникель» оплатил покупку 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 20 мониторов состояния пациентов, 4 цифровых рентгеновских аппаратов и другого медицинского оборудования и принадлежностей на общую сумму 120 млн рублей для Норильска и медицинских учреждений региона. В апреле 2020 года компания потратит на закупку медицинского оборудования, средств защиты и развитие медицинской инфраструктуры порядка 3 млрд рублей. Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств на поддержку общественных организаций в условиях эпидемии.Фото из архива ЗП