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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:27 Краевой минздрав согласился с тем, что зданию детской больницы в Норильске требуется ремонт.
12:38 Тяжёлых больных коронавирусом будут доставлять в Красноярск на вертолётах.
12:00 Президент «Норникеля» стал одним из лидеров топа инвесторов в борьбе с коронавирусом.
11:39 Терминалы для передачи показаний счетчиков. В Кайеркане продолжается цифровизация ЖКХ.
11:19 Борьба на своей территории. «Норникель» продолжает активные действия по борьбе с коронавирусом.
11:19 Цены не повышать! Прокуратура Норильска контролирует ценники на прилавках продуктовых магазинов.
17:37 Сотрудников всех служб норильского аэропорта и транспортной полиции проверили на наличие вируса COVID-19.
17:09 За последние сутки счет заболевших коронавирусом перевалил за 400 человек. В Норильске, к счастью, всё стабильно: пять пациентов в инфекционной больнице.
13:24 Ростуризм окажет финансовую помощь в развитии внутреннего и въездного туризма.
13:23 С причалов Дудинки, которые затапливаются паводковыми водами, уже подняты на высокую отметку пять портальных кранов.
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