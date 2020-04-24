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24 апреля 2020, 12:38



Тяжёлых больных коронавирусом будут доставлять в Красноярск на вертолётах.

В случае экстренной необходимости инфицированных коронавирусом станут транспортировать на борту вертолётов в специальных герметичных боксах. В них пациенты могут находиться на ИВЛ, а могут дышать самостоятельно. Отметим, сейчас заражённых коронавирусом жителей из районов доставляют в столицу края только наземным транспортом. «Экипаж санавиации снабжён специальными защитными костюмами, а кабины пилотов дополнительно изолированы. В Красноярске бригады скорой помощи будут принимать больных в любое время суток», — добавили в оперативном штабе правительства по борьбе с COVID-19 на территории края. Фото из открытого источника

Просмотров:170 Медики санитарной авиации отработали учебную эвакуацию тяжёлых пациентов с COVID-19. Теперь их будут доставлять из районов края в больницы Красноярска по воздуху.В случае экстренной необходимости инфицированных коронавирусом станут транспортировать на борту вертолётов в специальных герметичных боксах. В них пациенты могут находиться на ИВЛ, а могут дышать самостоятельно. Отметим, сейчас заражённых коронавирусом жителей из районов доставляют в столицу края только наземным транспортом.«Экипаж санавиации снабжён специальными защитными костюмами, а кабины пилотов дополнительно изолированы. В Красноярске бригады скорой помощи будут принимать больных в любое время суток», — добавили в оперативном штабе правительства по борьбе с COVID-19 на территории края.Фото из открытого источника