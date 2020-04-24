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24 апреля 2020, 14:27

Краевой минздрав согласился с тем, что зданию детской больницы в Норильске требуется ремонт.


Об этом сообщил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв.
Напомним, в марте этого года норильские депутаты посетили Норильскую межрайонную детскую больницу на ул. 50 лет Октября, 12. После этого председатель городского Совета депутатов Александр Пестряков обратился в краевое министерство здравоохранения с просьбой предусмотреть в бюджете региона средства на поэтапное выполнение ремонта помещений медучреждения.
Минздрав ответил: при рассмотрении корректировки регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будет рассмотрен вопрос о выделении средств на разработку проектно-сметной документации на выполнение поэтапного ремонта медучреждения (с завершением проектных работ в марте 2021 года). В случае принятия положительного решения работы планируется выполнить в несколько этапов. На май-июль 2021 года планируется капитальный ремонт здания круглосуточного стационара (ремонт первого этажа здания пристройки). Ориентировочный объём финансирования – 30 млн рублей. В июне-сентябре 2022 года – ремонт на первого этажа левого крыла стационара (неврологическое отделение). На это потребуется 15 млн рублей. В июне-ноябре 2023 года планируется отремонтировать четвертый этаж (педиатрическое отделение) и правое крыло пятого этажа (отделение лучевой и ультразвуковой диагностики). Для это необходимо ещё 25 млн рублей.
Председатель комиссии городского Совета по городскому хозяйству отметил оперативность работы по решению важных для Норильска проблем со стороны специалистов министерства здравоохранения региона и рассказал о дальнейших шагах депутатского корпуса.
«Мы очень рады, что такой значимый для Норильска вопрос начал решаться. Теперь, чтобы планы минздрава реализовались, мы намерены обратиться к нашим краевым коллегам, депутатам Законодательного собрания Красноярского края, с просьбой поддержать эти предложения министерства, которые они вынесут на корректировку регионального бюджета. Надеемся, что такую поддержку мы получим», - подчеркнул Дмитрий Карасёв.
Здание детской больницы на ул. 50 лет Октября было введено в эксплуатацию почти 40 лет назад, в 1980 году. С тех пор в помещениях медучреждения ни разу не выполнялся капитальный ремонт, за исключением третьего этажа здания, где в том числе располагается реанимационное отделение, приведённое в порядок в 2012 году за счёт средств местного бюджета. В тот же период в здании заменили окна и лифт. В остальных функциональных помещениях больницы все годы эксплуатации периодически проводился лишь текущий ремонт силами сотрудников медучреждения. Устарели и мебель, и мягкий инвентарь (матрасы, подушки, постельное бельё и пр.), требуется также замена противопожарной автоматики.
Фото Владимира Макушкина

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