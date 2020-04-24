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24 апреля 2020, 15:23



Опытный образец. Российские ученые избрали таймырского северного оленя для экспериментов по улучшению генетики вида.

По словам заведующей лабораторией воспроизводства сельскохозяйственных животных Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных Елены Никиткиной, Россия располагает самой многочисленной в мире популяцией северного оленя. Ученые ее лаборатории в основном работают с группой, которая находится на Таймыре. Сейчас селекционеры начали отработку трансплантации эмбрионов, для того чтобы вести селекцию северных оленей на более высоком уровне, то есть отбирать лучших животных и получать более качественных особей на уровне эмбриона. По словам Никиткиной, группа эта - единственная, кто работает в этой области, поэтому в данной области консультирует все арктические страны. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:826 Ученые, ставшие участниками международного грантового проекта, разработают новые методы отбора и технологии воспроизводства северных оленей - внедрением репродуктивных технологий, в частности, замораживанием семени оленя и искусственным осеменением.По словам заведующей лабораторией воспроизводства сельскохозяйственных животных Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных Елены Никиткиной, Россия располагает самой многочисленной в мире популяцией северного оленя. Ученые ее лаборатории в основном работают с группой, которая находится на Таймыре. Сейчас селекционеры начали отработку трансплантации эмбрионов, для того чтобы вести селекцию северных оленей на более высоком уровне, то есть отбирать лучших животных и получать более качественных особей на уровне эмбриона.По словам Никиткиной, группа эта - единственная, кто работает в этой области, поэтому в данной области консультирует все арктические страны.Фото Дениса Кожевникова