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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:45 Работники, очищающие от мусора разделительные газоны на ул. Комсомольской, забросали им коллекторы.
16:54 Более 100 тысяч тонн снега уже вывезено из Кайеркана в этом сезоне. Снегоуборка продолжается.
16:18 Экстренное обучение. В Красноярске навыкам проведения искусственной вентиляции легких научили более 40 врачей края.
15:44 449 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано сегодня по Красноярскому краю. В Норильске новых заболевших нет.
15:23 Опытный образец. Российские ученые избрали таймырского северного оленя для экспериментов по улучшению генетики вида.
14:27 Краевой минздрав согласился с тем, что зданию детской больницы в Норильске требуется ремонт.
12:38 Тяжёлых больных коронавирусом будут доставлять в Красноярск на вертолётах.
12:00 Президент «Норникеля» стал одним из лидеров топа инвесторов в борьбе с коронавирусом.
11:39 Терминалы для передачи показаний счетчиков. В Кайеркане продолжается цифровизация ЖКХ.
11:19 Борьба на своей территории. «Норникель» продолжает активные действия по борьбе с коронавирусом.
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