Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43342

24 апреля 2020, 15:44



449 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано сегодня по Красноярскому краю. В Норильске новых заболевших нет.

За последние сутки в больницы края поступили 22 новых пациента, из них: в Красноярске – 14 человек, в Большемуртинском – четверо, в Березовском районе – двое и по одному - в Емельяновском и Шарыповском районах. Под медицинским наблюдением на дому находятся 3 000 человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 169. Сняты с медицинского наблюдения 13 329, из которых 413 - за последние сутки. Обследованы за сутки 1 746 человек. Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

Просмотров:320 На 14.00 24 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 449 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 38 территориях края. Темп прироста – 5,1%.За последние сутки в больницы края поступили 22 новых пациента, из них: в Красноярске – 14 человек, в Большемуртинском – четверо, в Березовском районе – двое и по одному - в Емельяновском и Шарыповском районах.Под медицинским наблюдением на дому находятся 3 000 человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 169. Сняты с медицинского наблюдения 13 329, из которых 413 - за последние сутки. Обследованы за сутки 1 746 человек.Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.