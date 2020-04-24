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24 апреля 2020, 16:18

Экстренное обучение. В Красноярске навыкам проведения искусственной вентиляции легких научили более 40 врачей края.


В Красноярском медуниверситете более 40 анестезиологов-реаниматологов края прошли обучение особенностям ИВЛ у пациентов при вирусной пневмонии, сообщается на официальном сайте края.
Дистанционное обучение по программе «Экстракорпоральная мембранная оксигенация у больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» прошли 115 специалистов, из которых 25 - из других территорий страны.
Стартовавшие в конце марта в КрасГМУ образовательные проекты пройдут все анестезиологи-реаниматологи Красноярского края. На курсах врачи учатся проводить искусственную вентиляцию легких у пациентов с вирусной инфекцией, в том числе - коронавирусной COVID-19. В первую очередь обучение прошли специалисты тех лечебных учреждений, где уже работают закрытые инфекционные отделения.
Очный курс проходит в симуляционном центре КрасГМУ в малых группах по 6-8 человек. Специалисты отрабатывают теоретические и практические навыки проведения ИВЛ на специальных манекенах и медицинском оборудовании.

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