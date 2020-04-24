Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43343

24 апреля 2020, 16:18



Экстренное обучение. В Красноярске навыкам проведения искусственной вентиляции легких научили более 40 врачей края.

Дистанционное обучение по программе «Экстракорпоральная мембранная оксигенация у больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» прошли 115 специалистов, из которых 25 - из других территорий страны. Стартовавшие в конце марта в КрасГМУ образовательные проекты пройдут все анестезиологи-реаниматологи Красноярского края. На курсах врачи учатся проводить искусственную вентиляцию легких у пациентов с вирусной инфекцией, в том числе - коронавирусной COVID-19. В первую очередь обучение прошли специалисты тех лечебных учреждений, где уже работают закрытые инфекционные отделения. Очный курс проходит в симуляционном центре КрасГМУ в малых группах по 6-8 человек. Специалисты отрабатывают теоретические и практические навыки проведения ИВЛ на специальных манекенах и медицинском оборудовании.

Просмотров:197 В Красноярском медуниверситете более 40 анестезиологов-реаниматологов края прошли обучение особенностям ИВЛ у пациентов при вирусной пневмонии, сообщается на официальном сайте края.Дистанционное обучение по программе «Экстракорпоральная мембранная оксигенация у больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» прошли 115 специалистов, из которых 25 - из других территорий страны.Стартовавшие в конце марта в КрасГМУ образовательные проекты пройдут все анестезиологи-реаниматологи Красноярского края. На курсах врачи учатся проводить искусственную вентиляцию легких у пациентов с вирусной инфекцией, в том числе - коронавирусной COVID-19. В первую очередь обучение прошли специалисты тех лечебных учреждений, где уже работают закрытые инфекционные отделения.Очный курс проходит в симуляционном центре КрасГМУ в малых группах по 6-8 человек. Специалисты отрабатывают теоретические и практические навыки проведения ИВЛ на специальных манекенах и медицинском оборудовании.