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24 апреля 2020, 16:54

Более 100 тысяч тонн снега уже вывезено из Кайеркана в этом сезоне. Снегоуборка продолжается.


Периоды активного таяния снега сменяются пургами и морозами. В таких условиях оперативность становится главным принципом работы управляющих компаний «Северный управдом» и «Город», обслуживающих район Кайеркан. В общей сложности 15 единиц техники задействовано в механизированной очистке придомовых территорий от снега. С начала года коммунальными службами из дворов района уже вывезено более 100 тонн снежной массы, и опыт показывает, что, несмотря на календарную весну, это далеко не предел. В прошлом году работы по вывозу снега завершили только 10 июня.
Генеральный директор «Северного управдома» Геннадий Енчик признается, что заранее определенный график работы приходится корректировать ежедневно. Оперативный контролер управляющей компании каждое утро объезжает территорию и докладывает о проблемах, которые нужно решать оперативно. Корректировки в рабочий график вносят такие форс-мажорные ситуации, как прорыв канализации или системы отопления. Реагировать приходится и на жалобы граждан о затоплении дворов талыми водами, в которых максимально оперативно конструируются настилы.
Несмотря на сложности, свою работу коммунальщики стараются выполнить даже сверх утвержденного норматива. По словам генерального директора «Северного управдома», во дворах, площадь которых позволяет расчистить проходы шире положенных трех метров, они стараются расширить их до 8-9 метров. «Если оставить узкий проход, 3 метра согласно постановлению правительства, то в пургу он заметается буквально за три часа. Если мы делаем ширину около 8-9 метров, где это позволяет территория, то такого пространства хватает на 3-4 дня, даже в пургу», - говорит Геннадий Енчик.
Собственникам жилых помещений напоминают, что периодичность уборок и объем вывозимого снега прописаны в договоре с управляющей компанией. В октябре, ноябре, декабре этот показатель составляет 10% от выпавших на территорию осадков. Январь, февраль, март – 15%. В апреле и мае цифра вырастает до 40%.
Генеральный директор УК «Город» Павел Беляков подчеркивает, что ежегодно механизированной уборке мешают оставленные во дворах машины и брошенные разукомплектованные транспортные средства. Свои коррективы в процесс вносит даже рельеф двора. Однако главной проблемой для коммунальных служб являются неоплаченные услуги. «По первому кварталу собираемость составила 92%. В таких условиях управляющим компаниям крайне сложно оказывать своевременные и качественные услуги. Самое главное, что тенденция идет на ухудшение. Если собственники не улучшат свою платежную дисциплину, то УК будет сложно работать», - подытожил Павел Беляков.
Фото Владимира Макушкина

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